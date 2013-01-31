به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن پیام تسلیت محمود احمدی‌نژاد بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت برادر گرامی و بزرگوار، ادیب و دانشمند توانا و از چهره‌های ماندگار کشور جناب آقای دکتر حسن حبیبی موجب تأثر و تألم فراوان گردید.

ایشان اندیشمندی مومن و متواضع بودند که با اخلاقی نیکو و پسندیده پیوسته در عالی‌ترین مناسب علمی، سیاسی و فرهنگی از هیچ تلاشی برای اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران فروگذار ننموده و منشأ خدمات ارزنده‌ و ماندگاری گردیدند. اینک در طلیعه ایام‌ا... دهه فجر ندای ملکوتی «ارجعی اِلی ربَّک» را لبیک گفته و به سوی معبود خویش شتافتند و انشاءا... در جمع شهداء و امام شهداء آرام خواهند گرفت.

اینجانب درگذشت آن فقید سعید را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، جامعه دانشمندان و مسئولان کشور و خصوصا خانواده محترم ایشان و ملت شریف ایران اسلامی تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم مراتب عالی رضا و رضوان الهی و برای سایر بازماندگان معزز صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

محمود احمدی‌نژاد

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران