  1. سیاست
۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۲۳

با صدور نامه ای؛

احمدی‌نژاد درگذشت دکتر حبیبی را به رهبر انقلاب و ملت ایران تسلیت گفت

احمدی‌نژاد درگذشت دکتر حبیبی را به رهبر انقلاب و ملت ایران تسلیت گفت

رئیس جمهور کشورمان در نامه ای درگذشت دکتر حسن حبیبی را به مقام معظم رهبری، جامعه دانشمندان و مسئولان کشور و خصوصا خانواده محترم ایشان و ملت شریف ایران اسلامی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن پیام تسلیت محمود احمدی‌نژاد بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
 
انا لله و انا الیه راجعون
 
خبر درگذشت برادر گرامی و بزرگوار، ادیب و دانشمند توانا و از چهره‌های ماندگار کشور جناب آقای دکتر حسن حبیبی موجب تأثر و تألم فراوان گردید.
 
ایشان اندیشمندی مومن و متواضع بودند که با اخلاقی نیکو و پسندیده پیوسته در عالی‌ترین مناسب علمی، سیاسی و فرهنگی از هیچ تلاشی برای اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران فروگذار ننموده و منشأ خدمات ارزنده‌ و ماندگاری گردیدند. اینک در طلیعه ایام‌ا... دهه فجر ندای ملکوتی «ارجعی اِلی ربَّک» را لبیک گفته و به سوی معبود خویش شتافتند و انشاءا... در جمع شهداء و امام شهداء آرام خواهند گرفت.
 
اینجانب درگذشت آن فقید سعید را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، جامعه دانشمندان و مسئولان کشور و خصوصا خانواده محترم ایشان و ملت شریف ایران اسلامی تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم مراتب عالی رضا و رضوان الهی و برای سایر بازماندگان معزز صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.
 
محمود احمدی‌نژاد
رئیس‌جمهوری اسلامی ایران
کد مطلب 1804942

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