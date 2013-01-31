رئیس جمهور وارد آبادان شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در راس هیئتی و با همراهی وزیر نفت برای افتتاح مرحله دوم فاز سه طرح بنزینسازی پالایشگاه آبادان به این شهرستان سفر کرد و در ابتدای ورود به آبادان مورد استقبال استاندار خوزستان قرار گرفت.
با افتتاح این مرحله جدید روزانه دو میلیون لیتر بنزین فوق سوپر با اکتان 94 و 95 به بالا (یورو 4) به تولیدات پالایشگاهی قدیمی ترین پالایشگاه کشور افزوده می شود.
با راه اندازی مرحله اول فاز سه طرح بنزین سازی پالایشگاه آبادان در سال 90 که شامل واحد کت کراکر و واحدهای جانبی بود، روزانه چهار میلیون لیتر بنزین فوق سوپر با عدد اکتان 94 به بالا در این پالایشگاه تولید می شد که با راه اندازی مرحله دوم، تولید بنزین این پالایشگاه به روزانه شش میلیون لیتر افزایش خواهد یافت.
اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس جمهور به منظور افتتاح مرحله دوم فاز سه بنزین سازی پالایشگاه آبادان لحظاتی پیش از طریق فرودگاه آبادان وارد این شهرستان شد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در راس هیئتی و با همراهی وزیر نفت برای افتتاح مرحله دوم فاز سه طرح بنزینسازی پالایشگاه آبادان به این شهرستان سفر کرد و در ابتدای ورود به آبادان مورد استقبال استاندار خوزستان قرار گرفت.
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