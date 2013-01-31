رئیس جمهور وارد آبادان شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در راس هیئتی و با همراهی وزیر نفت برای افتتاح مرحله دوم فاز سه طرح بنزین‌سازی پالایشگاه آبادان به این شهرستان سفر کرد و در ابتدای ورود به آبادان مورد استقبال استاندار خوزستان قرار گرفت.



با افتتاح این مرحله جدید روزانه دو میلیون لیتر بنزین فوق سوپر با اکتان 94 و 95 به بالا (یورو 4) به تولیدات پالایشگاهی قدیمی ترین پالایشگاه کشور افزوده می شود.



با راه اندازی مرحله اول فاز سه طرح بنزین سازی پالایشگاه آبادان در سال 90 که شامل واحد کت کراکر و واحدهای جانبی بود، روزانه چهار میلیون لیتر بنزین فوق سوپر با عدد اکتان 94 به بالا در این پالایشگاه تولید می شد که با راه اندازی مرحله دوم، تولید بنزین این پالایشگاه به روزانه شش میلیون لیتر افزایش خواهد یافت.

با راه اندازی مرحله سوم فاز سوم کیفیت بنزین تولیدی در این پالایشگاه به یورو 5 ارتقا خواهد یافت. مرحله دوم فاز سه بنزین سازی پالایشگاه شامل سه واحد اسیدسازی، ایزومریزاسیون و الکیلاسیون است که خروجی واحد الکیلاسیون روزانه دو میلیون لیتر بنزین با کیفیت خواهد بود.



تست کامل این واحدها انجام شده و تولید بنزین در این سه واحد از چندماه گذشته آغاز شده است و هم اکنون تولید پایدار و مطمئن این طرح در حال انجام است و بنزین فوق سوپر به مخازن ذخیره سازی پالایشگاه هدایت می شود.



مجموع سرمایه گذاری انجام شده در طرح بنزین سازی پالایشگاه آبادان 880 میلیارد تومان است که با راه اندازی کامل این طرح روزانه 100 تن گوگرد دانه بندی شده در این پالایشگاه تولید خواهد شد.



در این طرح علاوه بر بنزین محصولات جانبی دیگری نظیر پروپان نیز تولید می شود که در پتروشیمی ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.