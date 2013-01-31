ستادهای مردمی مسجد و محله برای گرامیداشت دهه فجر در کرمان تشکیل شد

حجت الاسلام مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهرمردم را بانیان اصلی انقلاب دانست و اظهار داشت: مردم نقش مهم و تاثیرگذاری در پیروزی انقلاب اسلامی بر عهده دارند.

وی رهبری های حضرت امام خمینی( ره) و همراهی مردم با ایشان و اطاعت محض از فرامین ایشان را باعث پیروزی انقلاب دانست و گفت: برنامه ها و جشن های دهه فجر نیز باید به بانیان اصلی آن یعنی مردم سپرده شوند.

حجت الاسلام رضایی از تشکیل ستاد های مردمی مسجد و محله در دهه فجر امسال خبر داد و افزود: این اقدام به منظور هر چه بیشتر مردمی کردن برنامه های دهه فجر تشکیل شده و جشن های مردمی دهه فجر در مساجد فعال برگزار می شود.

وی ادامه داد: نشست های بصیرتی، ایستگاه صلواتی، شب خاطره، نورافشانی و برگزاری نماز شکر بعد از راهپیمایی 22 بهمن همزمان با اقامه نماز ظهر و عصر از جمله دیگر برنامه های این کمیته به مناسبت دهه فجر است.