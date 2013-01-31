سیستان و بلوچستان آماده حضور در جشنواره ملی صدای عشایر

به گزارش خبرگزاری مهر، ملک سنجرانی اظهار داشت: جشنواره ملی صدای عشایر به دستور رئیس جمهور از 14 بهمن ماه به منظور آشنایی با ویژگی های خاص اقوام و عشایر و فراهم ساختن شرایط مساعد جهت معرفی فرهنگ های مختلف ایرانی و تحقق هدف های ترویجی و توسعه گردشگری در محل دایمی نمایشگاه های تهران برگزار می شود.

وی گفت: در این جشنواره بیش از هزارو 500 مترمربع فضای نمایشگاهی به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان اختصاص یافته است.

وی افزود: با برنامه ‌ریزی‌ های صورت گرفته سه سیاه چادر و کپر با تزئینات و وسائل زندگی خاص عشایر در نمایشگاه برپا خواهد شد.

وی بیان داشت: همچنین غرفه هایی جهت پخت و عرضه غذاها و شیرینی های سنتی و انواع آش های محلی در نظر گرفته شده است.

سنجرانی بیان داشت: چیدمان سفره هفت سین، نمایشگاه عکس ویژه زندگی عشایر، نمایش فیلم جاذبه های تاریخی و گردشگری استان، اجرای بازی های محلی از قبیل خسو خسو، کبدی و ...، شاهنامه خوانی و اجرای اشعار و آواهای محلی در طول ایام جشنواره، نمایش لباس ‌های محلی، عرضه و فروش صنایع دستی، معرفی آداب و رسوم از جمله ازدواج سنتی، اجرای موسیقی های آیینی و محلی سیستان و بلوچستان از دیگر برنامه های میراث فرهنگی استان در این جشنواره است.