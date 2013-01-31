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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۵۷

افشار نادری:

هدف از برگزاری نمایشگاه بهاره کاستن فشار اقتصادی است

هدف از برگزاری نمایشگاه بهاره کاستن فشار اقتصادی است

فیروزکوه - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان فیروزکوه عنوان کرد: مسئولان مربوطه نمایشگاه بهاره را برگزار می کنند تا به مردم کمک شده و از فشار اقتصادی کاسته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان فیروزکوه ظهر پنج شنبه با حضور سعید افشار نادری فرماندار، جواد سیاح رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، حسین حیدری شهردار و معاونان فرماندار در سالن اجتماعات فرمانداری فیروزکوه برگزار شد.

سعید افشار نادری در این نشست گفت: با توجه به اینکه در آستانه ورود به ماه های پایانی سال هستیم، باید مسئولان تأمین مایحتاج مردم  را که از مسؤلیتهای اصلی و ذاتیشان است، انجام دهند؛ باید همه کارها با برنامه ریزی درست انجام شود که با مشکل مواجه نشویم و با توجه به اینکه با ورود به ماه اسفند التهابی در بازار به وجود می آید و تقاضا برای اقلام و نیاز برای عرضه افزایش می یابد که باید بستر را برای روزهای پایان سال فراهم کنیم.

بدخواهان نظام در صدد ایجاد جنگ روانی هستند

وی افزود: نکته دیگر، انتخاباتی است که در پیش رو داریم، قطعاً کسانی هستند که بدخواه نظام و دولت هستند و از شیوه های مختلف برای رسیدن به اهداف برای حضور کمرنگ مردم استفاده می کنند و تأثیرگذاری بر فعل و انفعالات به صورت مستقیم و غیرمستقیم دارند و درصدد این هستند که جنگ روانی در جامعه به وجود بیاورند که  به این امر باید اهتمام و دقت ویژه داشته باشیم.

فرماندار فیروزکوه تصریح کرد: در این مقطع که شاهد نوسانات ارز، طلا و سکه هستیم و عده ای از این امر به دنبال  سوءاستفاده هستند که منافع خود را از این طریق پیش ببرند.

افشار نادری تأکید کرد: مسئولان مربوطه نمایشگاه بهاره را برگزار کنند تا به مردم کمک شود و بتوانیم فشار اقتصادی را کاهش دهیم و همچنین مردم بتوانند دسترسی آسان به اقلام داشته باشند و اجناس با کیفیت و قیمت مناسب عرضه شود.

وی در پایان تأمین نیازمندیهای روستاها را در ایام پایانی سال از دیگر برنامه ها مهم این شهرستان برشمرد و اضافه کرد: با توجه به اینکه  در برخی از روستاها جمعیت کمی ساکن هستند اما باید برای آنها نیز امکانات خرید آسان را فراهم کنیم.

کد مطلب 1804958

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