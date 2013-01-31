هدف از برگزاری نمایشگاه بهاره کاستن فشار اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان فیروزکوه ظهر پنج شنبه با حضور سعید افشار نادری فرماندار، جواد سیاح رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، حسین حیدری شهردار و معاونان فرماندار در سالن اجتماعات فرمانداری فیروزکوه برگزار شد.

سعید افشار نادری در این نشست گفت: با توجه به اینکه در آستانه ورود به ماه های پایانی سال هستیم، باید مسئولان تأمین مایحتاج مردم را که از مسؤلیتهای اصلی و ذاتیشان است، انجام دهند؛ باید همه کارها با برنامه ریزی درست انجام شود که با مشکل مواجه نشویم و با توجه به اینکه با ورود به ماه اسفند التهابی در بازار به وجود می آید و تقاضا برای اقلام و نیاز برای عرضه افزایش می یابد که باید بستر را برای روزهای پایان سال فراهم کنیم.

بدخواهان نظام در صدد ایجاد جنگ روانی هستند

وی افزود: نکته دیگر، انتخاباتی است که در پیش رو داریم، قطعاً کسانی هستند که بدخواه نظام و دولت هستند و از شیوه های مختلف برای رسیدن به اهداف برای حضور کمرنگ مردم استفاده می کنند و تأثیرگذاری بر فعل و انفعالات به صورت مستقیم و غیرمستقیم دارند و درصدد این هستند که جنگ روانی در جامعه به وجود بیاورند که به این امر باید اهتمام و دقت ویژه داشته باشیم.

فرماندار فیروزکوه تصریح کرد: در این مقطع که شاهد نوسانات ارز، طلا و سکه هستیم و عده ای از این امر به دنبال سوءاستفاده هستند که منافع خود را از این طریق پیش ببرند.

افشار نادری تأکید کرد: مسئولان مربوطه نمایشگاه بهاره را برگزار کنند تا به مردم کمک شود و بتوانیم فشار اقتصادی را کاهش دهیم و همچنین مردم بتوانند دسترسی آسان به اقلام داشته باشند و اجناس با کیفیت و قیمت مناسب عرضه شود.

وی در پایان تأمین نیازمندیهای روستاها را در ایام پایانی سال از دیگر برنامه ها مهم این شهرستان برشمرد و اضافه کرد: با توجه به اینکه در برخی از روستاها جمعیت کمی ساکن هستند اما باید برای آنها نیز امکانات خرید آسان را فراهم کنیم.