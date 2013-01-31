مراسم نمادین ورود امام خمینی در فرودگاه اهواز اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور ناصر سودانی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی و همچنین تعدادی از مسئولین استانی و مقامات لشکری برگزار شده بود از مقام شامخ مقام امام خمینی (ره) تجلیل شد.



مسولین فرودگاه بین المللی اهواز برای برگزاری هر چه بهتر این مراسم همه مقدمات لازم را فراهم کردند و به این منظور یک فروند هواپیما در اختیار ستاد برگزاری دهه فجر قرار دادند.

بر روی باند فرودگاه و در اطراف هواپیما تعداد زیادی سرباز، با در دست داشتتن پرچم سه رنگ کشور، محکم و استوار ایستاده بودند و همچنین، جمعی از مسئولان و گروه های سرود دانش اموزان و گروه سرود ارتش برای نواختن مارش نظامی روبروی درب هواپیما ایستاده بودند.



در ادامه برنامه و با خواندن سرود زیبا و خاطره انگیز «خمینی ای امام» توسط گروه سرود دانش آموزان ناحیه دو آموزش و پرورش، خلبان هواپیما با در دست داشتن عکس امام خمینی (ره) که در اطراف قاب آن با گلهای زیبا و رنگارنگ مزین شده بود از پله های هواپیما به پائین آمد و حضار با دیدن این صحنه ها که تداعی کننده یاد و خاطره و همچنین حال و هوای آن روزهای کشور بود را گرامی داشتند.



بعد از انجام این مراسم ناصر سودانی به سخنرانی در خصوص شخصیت والای امام خمینی (ره) و همچنین نقش موثر وی در انقلاب شکوهمند اسلامی پرداختند و با خواندن یک سرود انقلابی دیگر توسط دانش آموزان این مراسم در زیر بارش باران خاتمه یافت.