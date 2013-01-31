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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۵۶

اسدی پور:

ارائه خدمات دامپزشکی رایگان در بم/ آگاهی تاثیر بسزایی در پیشگیری از بیماری های دامی دارد

ارائه خدمات دامپزشکی رایگان در بم/ آگاهی تاثیر بسزایی در پیشگیری از بیماری های دامی دارد

بم - خبرگزاری مهر: رئیس دامپزشکی بم از ارائه خدمات دامپزشکی رایگان به مناسبت ایام الله دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

مسعود اسدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دهه فجر اظهار داشت: در این ایام خدمات دامپزشکی در روستاهای دور افتاده عشایری شهرستان بم به صورت رایگان به دامداران ارائه می شود .

وی ادامه داد: علاوه بر ویزیت رایگان دام ها این منطقه در روز 15 بهمن ماه، مایه کوبی و سم پاشی رایگان دام توسط اکیپ های بخش دولتی صورت می گیرد.

اسدی پور گفت: از دیگر اقدامات شبکه دامپزشکی بم در این ایام برگزاری کلاس ها آموزشی، ترویجی ویژه عشایر و روستاییان این شهرستان است.

وی ابراز داشت: آموزش نقش مهمی در آگاهی دامدارن از بیماریهای مختلفی و پیشگیری از این بیماریها دارد.

این مسئول تصریح کرد: در ایام دهه فجر کلینیک های بخش خصوصی یک روز از این ایام را به صورت رایگان به ویزیت دامها می پردازند.

کد مطلب 1804960

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