ارائه خدمات دامپزشکی رایگان در بم/ آگاهی تاثیر بسزایی در پیشگیری از بیماری های دامی دارد

مسعود اسدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دهه فجر اظهار داشت: در این ایام خدمات دامپزشکی در روستاهای دور افتاده عشایری شهرستان بم به صورت رایگان به دامداران ارائه می شود .

وی ادامه داد: علاوه بر ویزیت رایگان دام ها این منطقه در روز 15 بهمن ماه، مایه کوبی و سم پاشی رایگان دام توسط اکیپ های بخش دولتی صورت می گیرد.

اسدی پور گفت: از دیگر اقدامات شبکه دامپزشکی بم در این ایام برگزاری کلاس ها آموزشی، ترویجی ویژه عشایر و روستاییان این شهرستان است.

وی ابراز داشت: آموزش نقش مهمی در آگاهی دامدارن از بیماریهای مختلفی و پیشگیری از این بیماریها دارد.

این مسئول تصریح کرد: در ایام دهه فجر کلینیک های بخش خصوصی یک روز از این ایام را به صورت رایگان به ویزیت دامها می پردازند.