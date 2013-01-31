  1. سیاست
۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۳۷

پاک آئین:

مسئله سوریه راه حل نظامی ندارد

مسئله سوریه راه حل نظامی ندارد

سفیر کشورمان در جمهوری آذربایجان گفت:ما معتقدیم که مسئله سوریه راه حل نظامی ندارد و راه حل مناسب و مطلوب آن عدم دخالت کشورهای خارجی، تسلیح نکردن گروه های مخالف و جلوگیری از فعالیت های تروریستی در این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر کشورمان در جمهوری آذربایجان چهارشنبه در مورد احتمال حمله نظامی به سوریه به خبرنگار روزنامه آذری سلام نیوز گفت:ما معتقدیم که مسئله سوریه راه حل نظامی ندارد و راه حل مناسب و مطلوب آن عدم دخالت کشورهای خارجی، تسلیح نکردن گروه های مخالف و جلوگیری از فعالیت های تروریستی در این کشور است.

محسن پاک ایین اضافه کرد :برای تحقق این هدف، همه کشورهایی که می توانند تأثیر مثبت و سازنده در حل مسئله سوریه داشته باشند باید در رایزنی و مشارکت با هم اقدامات لازم را  اجرا کنند.

وی با تاکید بر اینکه عملیات نظامی رویکردی منطقی و عاقلانه برای حل مسئله سوریه نیست افزود: البته با توجه به شرایط حساس منطقه، انجام اقدام نظامی بعید است چرا که  دخالت نظامی ، کل منطقه را درگیر بحران جدی می کند .

کد مطلب 1804961

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