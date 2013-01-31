به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر کشورمان در جمهوری آذربایجان چهارشنبه در مورد احتمال حمله نظامی به سوریه به خبرنگار روزنامه آذری سلام نیوز گفت:ما معتقدیم که مسئله سوریه راه حل نظامی ندارد و راه حل مناسب و مطلوب آن عدم دخالت کشورهای خارجی، تسلیح نکردن گروه های مخالف و جلوگیری از فعالیت های تروریستی در این کشور است.

محسن پاک ایین اضافه کرد :برای تحقق این هدف، همه کشورهایی که می توانند تأثیر مثبت و سازنده در حل مسئله سوریه داشته باشند باید در رایزنی و مشارکت با هم اقدامات لازم را اجرا کنند.

وی با تاکید بر اینکه عملیات نظامی رویکردی منطقی و عاقلانه برای حل مسئله سوریه نیست افزود: البته با توجه به شرایط حساس منطقه، انجام اقدام نظامی بعید است چرا که دخالت نظامی ، کل منطقه را درگیر بحران جدی می کند .