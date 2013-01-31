ادارات اراک پنجشنبه ها تعطیل شد/ افتتاح 1600 پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد ظهرروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با کسب موافقت دولت و موافقت 90 درصدی شورای اداری استان پنجشنبه ها در ادارات اراک تعطیل شد.

وی با بیان اینکه تعطیلی در اراک به دلیل قرار گرفتن اراک در بین هشت شهر الوده کشور است، ادامه داد: این تعطیلی به صورت سه ماهه و آزمایشی است و پس ازاین مدت درباره این موضوع تصمیم گیری می شود.

افزایش ساعت کاری در پنج روز

شعبانی فرد اضافه کرد: از این پس در ادارات ساعات کاری از 7 و نیم صبح تا سه نیم بعدازظهر خواهد بود .

وی با اشاره به استثنائات این قانون تصریح کرد: تعطیلی پنجشنبه ها شامل نیروهای امدادی و بانکها نیست.

افتتاح 1600 پروژه در استان

استادار مرکزی با اشاره به پروژه های قابل افتتاح در استان تصریح کرد: در دهه مبارک فجر یک هزار و 60 پروژه با اعتبار بالغ بر 8 میلیارد و 398 میلیون و 984 هزار ریل به بهره برداری می رسد.





