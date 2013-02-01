همزیستی مسالمت آمیز طوایف مختلف/سوریها در مقابل فتنه افکنان هوشیارند

خبرگزاری مهر-آیا می توان گفت سوریه در آستانه جنگ طایفه ای قرار دارد؟

بدرالدین حسون مفتی کل سوریه : من در سوریه زندگی می کنم و مفتی کل سوریه هستم و نمایندگان همه مذاهب نزد ما می آیند و ما نزد آنها می رویم. در سوریه طوایف مختلف در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیزی دارند و بحث سنی و شیعه مطرح نیست، ما همه خانواده واحدی هستیم در حالی که در برخی کشورها از جمله انگلیس و ایرلند پروتستان و کاتولیک وجود دارد.

هزاران سال است که همزیستی مسالمت آمیز میان مذاهب مختلف در سوریه در جریان است و از زمان حضرت مسیح(ع) تنوع مذهبی داریم . در سوریه مسیحی، مسلمان، اسماعیلی، سنی و شیعی در کنار یکدیگر زندگی می کنند و پیروان همه مذاهب و تفکرات در سوریه در کنار یکدیگر به سر می برند.

پس از رهایی سوریه از یوغ استعمار فرانسه، اولین نخست وزیر سوریه به نام فارس الخوری مسیحی بود. تبلیغات رسانه های مغرض برای ایجاد جنگ طایفه ای در سوریه ره به جایی نمی برد، زیرا ملت سوریه هوشیار و با فرهنگ هستند.

درایران و سوریه همه طوایف و مذاهب آزادانه فعالیت می کنند در حالی که در دیگر کشورها(غربی) این گونه نیست و فعالیتها را محدود می کنند.



خبرگزاری مهر -نقش روحانیون را در حل و فصل بحران سوریه چگونه ارزیابی می کنید؟

مفتی کل سوریه : روحانیون سوری چند دسته هستند، بخش اول کسانی بودند که از ترس جانشان فرار کردند و به مخالفان پیوستند، گروه دوم کسانی هستند که سکوت اختیار کردند و جرات اظهارنظر ندارند، زیرا گروههای مسلح آنها را تهدید می کنند نه نظام سوریه.

در سوریه از سالیان متمادی هیچ مسجدی تخریب نشده بود، اما با ورود گروههای مسلح آنها بر این اعتقادند که کسی که همفکر آنها نباشد پس دشمن محسوب می شود و باید کشته شود.

من ضد مخالفان نیستم من از هر اظهارنظر مخالفی که برای پیشرفت سوریه باشد حمایت می کنم، اما نه به خاطر اشخاص. اگر مخالفان خواستار توسعه سوریه باشند، با آنها هستم، اما اگر خواستار نابودی سوریه باشند، ضد آنها هستم.

بنابراین گروه دوم که اکثریت را تشکیل می دهند از ترس جان و تهدیدهای گروههای مسلح جرات سخن گفتن درباره اصلاحات را ندارند، اما گروه سوم خود را مسئول اصلاح و آشتی ملی میان نظام، مردم و مخالفان می دانند و همواره در راستای حل و فصل مشکلات حرکت کرده اند و این گروه مورد حمایت مردم و نظام است، اما مخالفان با این گروه مخالفند، زیرا آنها هیچ اعتقادی به آشتی ملی و مصالحه ندارند و فقط خواستار نابودی نظام سوریه هستند.

هدف ما اصلاح در میان مردم است،همه افکار خود را در خدمت امت اسلامی قرار دهند. موضوع تظاهرات بدعت است. روی آوردن به خیابان و تخریب، به کشور ضربه می زند. هر فردی می تواند آزاد و پیرو مکتب و عقیده ای باشد، یکی شافعی است یکی جعفری، اما گروههای مسلح سوری طرفداران مذاهب مقابل خود را کافر و مستحق مرگ می دانند و این اشتباه است.

اختلاف در میان مسلمانان جایی ندارد. تغییرات در تاریخ جوامع اسلامی بیشتر از ناحیه سیاسی بوده است و دینی نبوده است.

خبرگزاری مهر-نقش ایران را در حل بحران سوریه چگونه ارزیابی می کنید؟

مفتی کل سوریه : ایران سه مرحله را پشت سر گذاشته است : قبل از انقلاب، پس از انقلاب و دوره کنونی. قبل از انقلاب ایران زیر سلطه استعمار بود درست است که ارتش آمریکا و انگلیس در ایران حضور نداشتند، اما تحت سلطه استعمار بود.

ملت ایران ملتی مسلمان، مبارز و نستوه هستند و انقلاب اسلامی حقیقتا یک مدرسه و مکتب است. من آن را انقلاب مردمی می دانم و تعبیرات دیگر درست نیست.

تحولات خیلی سریع رخ داد پس از اینکه ایران سفارت اسرائیل را بست و سفارت فلسطین را جایگزین آن کرد، دشمنی غرب با ایران آغاز شد.غرب دشمنی خود را آشکار نکرد و رژیم سابق عراق را علیه ایران تحریک کرد تا نظام تازه شکل گرفته ایران را نابود یا ضعیف کند.

برخی رژیمهای عربی از صدام حمایت کردند، اما سوریه به تنهایی در جهان عرب درجریان جنگ ایران-عراق در کنار ایران قرار گرفت و به خاطر این موضع مغضوب واقع شد.

حافظ اسد رئیس جمهوری فقید سوریه جنگ ایران و عراق را عاملی برای فرسوده کردن ایران و عراق دانسته بود.جنگ ایران و عراق سبب به تعویق افتادن پیشرفت و توسعه ایران شد.

یکی از دلایل دشمنی غرب با ایران صدور فناوری از سوی ایران به کشورهای جهان سوم و مستضعف بود، زیرا غرب همواره خواستار وابستگی جهان سوم از نظر فناوری بوده است.

ادامه دارد...