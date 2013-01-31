به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در جلسه کارگروه ویژه تنظیم بازار استان که با حضور اعضا و صاحب نظران اقتصادی برگزار شد، با اشاره به رصد مستمر تغییرات قیمتی مربوط به 60 قلم کالای اساسی در جلسات کارگروه اظهار کرد: بررسیها نشانگر این است که قیمت کالاهای اساسی در قم طی ماه ها و هفته های گذشته، دارای حداقل نوسانات و پایینتر از میانگین کشوری است.
وی با تاکید بر اینکه کارگروه تنظیم بازار استان با هدف کنترل رصد دقیق قیمت ها و عرضه و تقاضای کالاهای اساسی به صورت مستمر و منظم تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: مراقبت دائمی از تحولات بازار در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان به دستگاه های مرتبط در امر بازرسی و نظارت تاکید شده است.
استاندار قم با اشاره به اینکه کارگروه تنظیم بازار ارتباط مستقیمی با سفره های مردم دارد ، افزود: در ایام پایانی سال روند نظارت و بازرسیها تشدید شده و با متخلفان و برهم زنندگان نظم و آرامش بازار برخورد جدی صورت می گیرد.
پیریایی تصریح کرد: ذخیره سازی اقلام اساسی در استان به مقدار کافی صورت گرفته است و مردم در ایام پایانی سال دغدغه ای را در این زمینه نخواهند داشت.
افزایش توان تولیدات داخلی بسترساز تامین اقلام مصرفی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز در این جلسه تصریح کرد: با اقدامات نظارتی، برنامه ریزی و کنترل و تنظیم بازار استان در سال جاری، وضعیت بازار استان نسبت به سطح کشور و البته استانهای همجوار علیرغم زائر پذیری زیاد، روند مثبتی داشته است و همکاری و انسجام اتحادیه های صنفی استان تاثیر مطلوبی درکسب این توفیق داشته است.
یونس عالی پور افزود: 14 قلم کالای دیگر قیمتگذاری آنها متاثر از قیمتهای بورس کالا و یا قیمت ارز است و الحمدالله استان قم از جمله استان های موفق کشور در بحث نظارت بر قیمت ها و تنظیم موثر بازار با تامین به موقع کالاهای اساسی محسوب می شود.
وی افزود: تدابیر لازم برای بازار شب عید استان، اتخاذ شده است و ضرورت همکاری دستگاههای ذیربط در بحث برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا و ذخیره سازی اقلام و نهادههای دامی مورد نیاز را خواستار شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در پایان از تخصیص 367 میلیارد تومان اعتبار به بخش تولیدی و صنعتی خبر داد و اظهار داشت: برنامههای حمایتی سازمان فقط در بخش صنفی خلاصه نشده است و توجه به تقویت تولیدات داخلی و صنعت استان از اولویتهای سازمانی ماست و افزایش توان تولیدات داخلی بسترسازی در جهت تأمین اقلام مصرفی داخلی و تنظیم بازار استان است.
قمیها در پایان سال دغدغه تأمین اقلام اساسی ندارند/ نظارت بر بازار تشدید میشود
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم با اشاره به ذخیره سازی اقلام اساسی به مقدار کافی در قم، گفت: مردم در ایام پایانی سال دغدغهای در این زمینه نخواهند داشت.
