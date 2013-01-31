بنیاد نخبگان به ایده پردازان یزدی مشاوره می دهد

حبیب زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انجمن مبتکران و مخترعان نخبه بنیاد نخبگان استان یزد، در راستای کمک به مخترعان و افراد دارای ایده، اقدام به ارائه خدمات تخصصی مشاوره در زمینه های خلاقیت، ایده پردازی و ثبت اختراع کرده است.

وی ادامه داد: این انجمن با برگزاری جلسات متعدد در مراکز مختلف علمی از جمله مدارس استان یزد به افراد علاقمند در زمینه ثبت اختراعات، مشاوره های لازم را ارائه می دهد.

زارع اظهار داشت: همچنین با رایزنی های صورت گرفته با اداره ثبت اختراعات و مالکیت های صنعتی کشور،به افراد صاحب اختراع در زمینه ثبت اختراع، کمک های لازم ارائه می شود.