به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، الهاشمی با تاکید بر این که این فیلم درباره شخصیت یکی از بزرگترین چهره‌های تاریخی و مذهبی است تاکید کرد: این اثر می‌تواند در برابر تلاشی که برای مخدوش کردن چهره مسلمانان جهان می شود، نشان‌دهنده واقعیت‌های دین اسلام باشد.

همچنین روزنامه "عکاظ" عربستان سعودی اعلام کرده این فیلم بیوگرافی حضرت محمد (ص) است و این پروژه قصد دارد تا با تعریف اسلام واقعی فاصله بزرگی را که بین فرهنگ‌ها و تعاریف مختلف آنها از اسلام وجود دارد پر کند و تصویر واقعی از تفکرات اسلامی را به مردم غرب نشان دهد.

الهاشمی گفت که گروه سازنده فیلم قصد دارد برای ارایه تصویری درست، در همه صحنه‌های فیلم از نظرات چهره‌های شناخته‌شده متخصص و محقق در زمینه مذهبی و تاریخی بهره بگیرد.

او با اشاره به این که این گروه کار خود را با برگزاری یک کارگاه اولیه ماه پیش آغاز کرد گفت: این کارگاه با تشکیل گروهی شامل دکتر یوسف القرضاوی، دکتر سلمان العوده، دکتر طارق السویدان و دکتر علی محیی الدین القره داغی از متفکران اسلامی تشکیل شد.

قرارست کارگاه های دیگری برای روشن کردن پیام فیلم با توجه به تمام موضوع های مورد توجه آن برای رسیدن به صفات واقعی پیامبر اسلام برگزار شود تا به کلام و افعال رسول به درستی دست یافته شود. استفاده از نور برای نمایش چهره ایشان و نیز کیفیت چگونگی نمایش صحابه اکرم و خلفای راشدین نیز در این نشست ها روشن می شود.

به گفته هاشمی این فیلم همانطور که سال 2011 اعلام شده بود، از حمایت بری آزبورن تهیه‌کننده فیلم‌های "ارباب حلقه ها" و "ماتریکس" برای فراهم آوردن چنین کار خطیری بهره می‌گیرد و پیش‌بینی شده که فیلمبرداری آن با صرف هزینه 200 میلیون دلاری به زودی آغاز شود.

کمپانی‌های فیلمسازی از آمریکا و بریتانیا برای ساخت این فیلم همکاری می‌کنند.