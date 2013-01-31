  1. ورزش
۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۵۹

جمعه و در آکادمی فوتبال؛

نشست خبری کارلوس کی‌روش برگزار می‌شود

نشست خبری کارلوس کی‌روش برگزار می‌شود

سرمربی تیم ملی فوتبال روز جمعه در محل آکادمی فوتبال در نشست خبری به پرسش نمایندگان رسانه‌ها پاسخ می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون فوتبال، کارلوس کی‌روش در نظر دارد بعد از انجام نخستین جلسه تمرین تیم ملی در این نشست خبری شرکت کند.

تیم ملی فوتبال نخستین تمرین خود را برای بازی با لبنان ساعت 11 صبح روز جمعه در آکادمی ملی فوتبال برگزار می‌کند و کی‌روش هم از ساعت 12:30 در محل سالن جلسات آکادمی رو در روی خبرنگاران می‌نشیند تا به پرسش‌های آنها پاسخ دهد.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل ساعت 15:30 روز سه شنبه 18 بهمن ماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1804967

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