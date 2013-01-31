به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون فوتبال، کارلوس کی‌روش در نظر دارد بعد از انجام نخستین جلسه تمرین تیم ملی در این نشست خبری شرکت کند.

تیم ملی فوتبال نخستین تمرین خود را برای بازی با لبنان ساعت 11 صبح روز جمعه در آکادمی ملی فوتبال برگزار می‌کند و کی‌روش هم از ساعت 12:30 در محل سالن جلسات آکادمی رو در روی خبرنگاران می‌نشیند تا به پرسش‌های آنها پاسخ دهد.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل ساعت 15:30 روز سه شنبه 18 بهمن ماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.