تسهیلات اشتغالزایی به 4500 مددجوی امداد گلستان ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد عینعلی اظهار داشت: تاکنون چهار هزار و 542 مددجو از تسهیلات اشتغال در بخش های مشاغل خانگی و خود اشتغالی بهره مند شده اند.



وی با تاکید بر اینکه خودکفایی و توسعه اشتغال در بین مددجویان و خانواده های نیازمند یکی از اصلی ترین دغدغه ها در این نهاد می باشد خاطرنشان کرد: برای 4 هزار و 542 طرح اشتغال تاکنون 16 میلیارد و 710 میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده و موفق شده ایم 3 هزار و 822 طرح را در سامانه رصد به ثبت برسانیم.



اجرای طرح فلاح در آق قلا

مدیرکمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان آق قلا گفت: در 9 ماه سال جاری برای 82 نفر از خانواده های طرح نظام جامع این نهاد طرح فلاح برگزار شد.

جواد وظیفه شناس اظهار داشت: 575 نفر مشمول طرح نظام جامع آموزشی و تربیتی در این نهاد هستند که در 9 ماهه سال جاری برنامه های مختلفی برای ارتقاء سطح فکری و فرهنگی آنها در زمینه های اعتقادی، روان شناسی، بهداشتی و ... اجرا شده است.

وی تصریح کرد: اجرای طرح فلاح برای 82 نفر، آموزش گروهی برای 105 مددجو و آموزش خانواده برای 115 نفر به صورت چهره به چهره از جمله برنامه های برگزار شده است.

ثبت نام 6600 مددجو برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان از ثبت نام 6 هزار و 600 نفر برای استفاده از تسهیلات اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر گلستان خبر داد.



عباس حاجی اکبری اظهار داشت: با توجه به اینکه کمیته امداد در ایجاد اشتغال بسیار مناسب عمل کرده است شورای اشتغال اجرای طرح اشتغال روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر را به این نهاد وگذار نمود.



وی با اشاره به اینکه سهمیه گلستان برای استفاده از این طرح سه هزار و 570 نفر است، خاطرنشان کرد: با بررسی هایی که توسط کارشناسان کمیته امداد انجام می شود افراد واجد شرایط شناسایی و برای استفاده از تسهیلات به بانک های عامل معرفی می شوند.



به گزارش خبرگزاری مهر، جواد عینعلی اظهار داشت: تاکنون 4 هزار و 542 مددجو از تسهیلات اشتغال در بخش های مشاغل خانگی و خود اشتغالی بهره مند شده اند.



وی با تاکید بر اینکه خودکفایی و توسعه اشتغال در بین مددجویان و خانواده های نیازمند یکی از اصلی ترین دغدغه ها در این نهاد می باشد خاطرنشان کرد: برای 4 هزار و 542 طرح اشتغال تاکنون 16 میلیارد و 710 میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده و موفق شده ایم 3 هزار و 822 طرح را در سامانه رصد به ثبت برسانیم.

اجرای طرح فلاح در آق قلا

مدیرکمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان آق قلا گفت: در 9 ماه سال جاری برای 82 نفر از خانواده های طرح نظام جامع این نهاد طرح فلاح برگزار شد.

جواد وظیفه شناس اظهار داشت: 575 نفر مشمول طرح نظام جامع آموزشی و تربیتی در این نهاد هستند که در 9 ماهه سال جاری برنامه های مختلفی برای ارتقاء سطح فکری و فرهنگی آنها در زمینه های اعتقادی، روان شناسی، بهداشتی و ... اجرا شده است.

وی تصریح کرد: اجرای طرح فلاح برای 82 نفر، آموزش گروهی برای 105 مددجو و آموزش خانواده برای 115 نفر به صورت چهره به چهره از جمله برنامه های برگزار شده می باشد.

ثبت نام 6600 مددجو برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان از ثبت نام 6 هزار و 600 نفر برای استفاده از تسهیلات اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر گلستان خبر داد.







عباس حاجی اکبری اظهار داشت: با توجه به اینکه کمیته امداد در ایجاد اشتغال بسیار مناسب عمل کرده است شورای اشتغال اجرای طرح اشتغال روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر را به این نهاد وگذار نمود.







وی افزود: در همین راستا کمیته امداد استان گلستان نیز با اطلاع رسانی از طریق صدا و سیما و جراید همزمان با سراسر کشور ثبت نام افراد متقاضی را در دستور کار قرار داد که در فرصت تعیین شده 6 هزار و 600 نفر برای این طرح ثبت نام کرده اند.



حاجی اکبری با اشاره به اینکه سهمیه گلستان برای استفاده از این طرح 3 هزار و 570 نفر است، خاطرنشان کرد: با بررسی هایی که توسط کارشناسان کمیته امداد انجام می شود افراد واجد شرایط شناسایی و برای استفاده از تسهیلات به بانک های عامل معرفی می شوند.