نمایش عاشقستان در جشنواره نمایش های قرآنی حائز رتبه برتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش توانست از بین 178 اثر در بخش متون ارسالی به دبیرخانه این جشنواره به مرحله بازبینی راه یابد.

صحنه هایی از نمایش عاشقستان

بنابراین گزارش، در مرحله بازبینی از بین 41 اثر، نمایش عاشقستان توانست مجوز حضور در این جشنواره را کسب کند و مقام برتر را به دست آورد.

در این نمایش مهدی قانع، علی دهقانپور، مسیح دهقانی، علیرضا حائری زاده، حسین وکیلی، صاحب حائری زاده، سمیه بلیانی و الهه کیانفرد به اجرای نقش پرداخته اند.

اجرای موسیقی نمایش عاشقستان بر عهده محمدحسین تشکری و به خوانندگی محسن نشاسته گر است.