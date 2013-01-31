آرامش اقتصادی کشور در حال محقق شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای مسئولان قضایی و روسای دادگستری شهرستانهای استان قزوین ظهر پنجشنبه با حضور معاون اول رئیس قوه قضائیه در محل دادگستری قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی در این نشست ضمن تبریک ایام الله دهه فجر گفت: بستر توسعه یافتگی و پیشرفت در استانها و کشور هماهنگی و همکاری میان مسئولان است که می بایست به آن توجه ویژه شود.

وی با ابراز رضایت مندی از عملکرد دستگاه قضایی استان افزود: خوشبختانه دستگاه قضایی استان عملکرد مطلوبی داشته که این موفقیت مرهون تلاش رئیس کل، دادستان، قضات و کارمندان آن است.

رئیسی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور تصریح کرد: به مشکلات اقتصادی کشور واقفیم و شرایط کشور بر خلاف آنچه دشمنان تصور می کردند پیش می رود و شاهد آرامش در وضعیت اقتصادی و اجتماعی هستیم و امیدواریم با تاسی بر اقتصاد مقاومتی بر کمبودهای باقیمانده غلبه کنیم.

وی افزود: بدون تردید بخش عظیمی از مشکلات را می توان با تدبیر و مدیریت در اعتبارات مرتفع کرد و بهره مندی و بهره وری را افزایش داده و با همین امکانات موجود کشور را به سمت توسعه هدایت کرد.

معاون اول قوه قضائیه اظهارداشت: هدف دشمنان ایجاد فشار اقتصادی و در ادامه آن ایجاد ناامنی در کشور است که برای مقابله می توانیم تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم و از این وضعیت با موفقیت گذر کنیم که این کار تنها با همدلی و همکاری همه مدیران و اقشار مختلف جامعه محقق خواهد شد.

در ادامه این نشست جمال انصاری رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به وضعیت استان گفت: قزوین به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و همجواری با پایتخت و راههای مواصلاتی شرایط خاص و استراتژیکی دارد که وضعیت امنیتی آن در ابعاد مختلف متعارف و مطلوب است به نحوی که در سال 91 نسبت به سال گذشته شاهد روند نزولی در شاخص جرائم مهم بودیم.

وی افزود: با توجه به جایگاه صنعتی استان با مشکلاتی مواجهیم که دستگاه قضایی با توجه به سیاست های کلی قوه قضائیه در خصوص حمایت از سرمایه گذاری تلاش کرده و از صنعت استان حمایت خواهیم کرد.

انصاری ضمن اشاره به لزوم بهبود زیرساختهای قضایی استان گفت: این زیرساختها نیازمند تجدید نظر است و استان قزوین به لحاظ انشعاب از سایر استانها که طی سالهای گذشته صورت گرفته متاسفانه کماکان در زیر ساختهای قضایی مطلوب یک شهرستان بوده که متناسب با نیاز یک استان نیست.

رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: با شاخصه های سیاسی استان مسئولان قضایی با تدبیر و تعامل مناسب سعی کرده اند ضمن انجام امور وارد چالش های استان نشوند و به ارتقاء سطح خدمتی به شهروندان کمک کنند.