دبیر جشنواره گفت اشتباه کردیم به سینمای مستند بها دادیم!

محسن خان جهانی کارگردان مستند "صندلی 257" در گفتگو با خبرنگار مهر درباره لغو نمایش فیلم اش تا این لحظه در برج میلاد گفت: قرار بود این فیلم ساعت 10 امروز در برج میلاد به نمایش درآید ولی به من گفتند " دی سی پی" آماده نبوده است.

وی ادامه داد: بعدا هم به من گفتند که دی سی پی آماده شده ولی دیگر زمان کافی برای نمایش این مستند 80 دقیقه ای نداریم.

این مستندساز با اشاره به اینکه این رفتار با فیلم های مستند در جشنواره ای که داعیه حمایت از سینمای مستند دارد بسیار ناخوشایند است، بیان کرد: شفیع آقامحدیان نیز با عباسیان دبیر جشنواره مذاکره داشته است ولی این مذاکرات هم به نتیجه نهایی نرسیده و به نظر نمی رسد بتوانم فیلمم را امروز در برج میلاد به نمایش بگذارم.

خان جهانی افزود: عباسیان به من گفت "اشتباه کردیم سینمای مستند را در راس قرار دادیم کافی است!" که این توجیه خوبی برای بی توجهی به سینمای مستند نیست.

به گفته وی، آماده کردن دی سی پی در اختیار دست اندرکاران جشنواره است نه اینکه سازندگان فیلم در این زمینه کاری انجام دهند.

این فیلم درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی است و رقابت 4 کاندیدا برای رسیدن به کرسی نمایندگی است.