امام خمینی(ره) مسیر بشریت را تغییر داد/ دستاوردهای انقلاب معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر پنج شنبه در اولین روز از ایام دهه فجر و در جمع مدیران دستگاههای اجرایی استان لرستان با اشاره به ابعاد شخصیتی امام(ره) اظهار داشت: امام(ره) یک شخصیت بی نظیر الهی، پرنفوذ، با صلابت و اقتدار بود.

وی با بیان اینکه امام(ره) هیچ گاه در برابر هیچ قدرتی غیر از خدای متعال سرتعظیم فرو نیاورد عنوان کرد: این امر موجب شده بود که همه ابرقدرتهای دنیا مات و مبهوت این شخصیت بزرگ شوند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه امام(ره) خودش را در برابر مردم کوچک می دید و خداوند این شخصیت را در منظر مردم با عظمت نشان داد گفت: امام(ره) شخصیتی خداشناس، مردم شناس و دشمن شناس بود.

امام خمینی(ره) مسیر بشریت را تغییر داد

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه امام(ره) توانست با اتکال به خدای متعال و توجه به مردم کاری بزرگ و الهی را انجام دهند افزود: امام(ره) سیاستمداری باتقوا، عارفی حاضر در صحنه و معلم اخلاق بود.

وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) مسیر بشریت را تغییر داد بیان داشت: امروز بدون شک منشا بیداری اسلامی، فروپاشی شرق، بحران غرب و ... انقلاب اسلامی ایران است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه امروز ما وظیفه داریم که افکار و اندیشه های امام(ره) را بشناسیم افزود: امام(ره) علیرغم بزرگی و عظمتش فردی ساده زیست، زاهد و پارسا بود و باید یاد و خاطره امام(ره) هموار در جان و دل ما باشد.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب بی نظیر بود که تا کنون در قالب هیچ تحلیلی نگنجیده است.

انقلاب اسلامی مورد حمایت و نصرت الهی قرار دارد

وی با اشاره به توطئه های دشمنان مانند ترورها، تحریم ها، فتنه، کودتا و ... عیله انقلاب اسلامی ایران گفت: با وجود این همه توطئه انقلاب اسلامی ایران همچنان با صلابت راه خود را ادامه داده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه در مدت 34 سالی که از انقلاب اسلامی ایران می گذرد همواره ثابت شده که این انقلاب مورد حمایت و نصرت الهی قرار دارد گفت: همواره دست غیبی این انقلاب و کشور را یاری می کند و به طور حتم این حمایت الهی بی جهت نبوده چرا که در آیات و روایات ذکر شده اگر شما خدا را یاری کنید خدا نیز شما را یاری می کند.

حجت الاسلام میرعمادی بیان داشت: ملت ایران همواره با صبر، استقامت، پایداری، ایثار، فداکاری، توکل برخدا، بصیرت و ... لیاقت بهره بردن از رحمت الهی را داشته اند.

تاکید بر ضرورت حضور باشکوه در راهپیمایی 22 بهمن

وی با اشاره به یوم الله 22 بهمن و حضور پرشور مردم در این راهپیمایی بیان داشت: ملت ایران هرسال با شکوه تر از سال گذشته در این راهپیمایی حضور داشته اند و به طور حتم در راهپیمایی امسال نیز مانند سالهای گذشته حضوری گسترده و باشکوه خواهند داشت.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه امام خمینی(ره) در طول حیات خود به خوبی مردم را هدایت می کرد تا این کشتی نجات را به سرمنزل مقصود برساند گفت: امروز نیز رهبر معظم انقلاب به عنوان شخصیتی الهی به خوبی از انقلاب، خط امام(ره) و ملت ایران دفاع خواهد کرد.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری با درایت، هوشیاری و مواظبت دقیق از کوچکترین انحراف در کشور جلوگیری می کند افزود: مقام معظم رهبری همواره با قاطعیت جامعه را اداره می کند.

وی با تاکید بر اینکه مردم شایستگی خود را در پیروزی انقلاب اسلامی ایران نشان دادند ادامه داد: در این راستا مسئولین نیز باید شایستگی خود را نشان داده و لیاقت بهره مندی از تفضلات الهی را نشان دهند.

لرستان نیازمند کار و همت مضاعف است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه مسئولین باید با خدمت به مردم شایستگی خود را نشان دهند بیان داشت: مسئولین باید با تلاش و کوشش به ملت خدمت کنند و درد مردم و دین را داشته باشند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر دفاع از ارزشهای انقلاب توسط مسئولان گفت: مسئولان باید تلاش کنند که دچار قدرت زدگی، مادی زدگی، مسائل انحرافی و مشکلاتی که خواسته دشمنان انقلاب اسلامی ایران است نشوند.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان استان لرستان باید خدمت بیشتری به مردم کنند چرا که این استان نیازمند کار و همت مضاعف است بیان داشت: در این راستا مدیران استان باید در دفاع از ارزشهای انقلاب پیش قدم باشند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه امروز همه منابع کشور متعلق به مردم است ادامه داد: همچنین با توجه به خدمات ارزشمندی که صورت گرفته باید دستاوردهای انقلاب به مردم معرفی شود.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه در ایام دهه فجر باید این دستاوردها به مردم معرفی شود گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای زیادی در زمینه پیشرفتهای علمی، نهضت نرم افزاری، تربیت نیروهای متعهد و متخصص، استقلال، اقتدار و ... به دست آمده که باید به مردم معرفی شوند.