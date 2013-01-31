عدم شناخت مخاطب یکی از مشکلات اصلی در حوزه مد و لباس است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ذوالقدر، ظهر پنج شنبه در جلسه کارگروه مد و لباس ایرانی اسلامی در راستای فعالیت منسجم در حوزه مد و لباس ایرانی اسلامی باید بانک اطلاعات طراحان و تولیدکنندگان استان زنجان تشکیل شود.

وی با اشاره به اینکه ساماندهی مد و لباس به قدری اهمیت دارد که قانونی تحت این عنوان مورد تصویب نمایندگان قرار گرفته است، ادامه داداجرای این قانون رقابت سالم بین تولید و عرضه کنندگان، راهکارهای تجاری سازی و بستر این امر را فراهم می کند.



ذوالقدر افزود: صدور مالکیت معنوی برای طراحان و تولیدکنندگان، طراحی لوگویی با عنوان بنیاد ملی مد و لباس ایرانی اسلامی، راه اندازی خانه طراحان و فعالیت آنها در قالب نمایشگاه و فروشگاه از مهم ترین اهداف تشکیل این کارگروه است.



معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، با اشاره به برگزاری جشنواره مد و لباس ایرانی اسلامی به همت معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از 10 تا 20 اسفند سالجاری افزود: امیدواریم طراحان و تولید کنندگان استان زنجان نیز در این نمایشگاه حضور فعال داشته باشند.



ذوالقدر، تشکیل اتاق فکر با حضور دستگاه های فرهنگی و اجرایی مرتبط را یکی از موارد ضروری در خصوص فعالیت در حوزه مد و لباس عنوان کرد و گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای فعالیت طراحان و تولیدکنندگان لباس ایرانی اسلامی در قالب موسسه فرهنگی مجوز اعطا می کند.



وی ادامه داد: با توجه به اینکه مشکلات فرهنگی استان در حال حاضر بیشتر از سایر زمینه ها است و این امر هم به دلیل گستردگی این حوزه بوده و نیاز به صرف هزینه و حوصله زیادی دارد.