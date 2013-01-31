ولایتی با وزیر کشور پاکستان دیدار کرد/ سفر به یک ایالت تازه خود مختار شده

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل و دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی در ادامه سفر خود به پاکستان بعد از ظهر دیروز با مسئولان اجرائی اجلاس منطقه ای بیداری اسلامی که خرداد سال جاری در شهر پیشاور پاکستان برگزار شد ملاقات کرد.

در این جلسه کمیته برگزاری گزارش اجلاس مزبور را به اطلاع دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی رساندند.

کنفرانس بیداری اسلامی پیشاور با حضور 1300نفر از فرهیختگان پاکستان به ریاست مرحوم قاضی حسین احمد رهبر جماعت اسلامی پاکستان در 7 خرداد 1391 برگزار شد.

مسئولان اجرائی کنفرانس منطقه ای بیداری اسلامی پیشاور ضمن تأکید بر استمرار فعالیتهای بیداری اسلامی اظهار داشتند که این نوع اقدامات فراگیر منجر به کم کردن فاصله میان شیعه و سنی می شود .

مسئولان این کنفرانس آمادگی خود را جهت همکاری بیشتر با دبیرخانه مجمع جهانی بیداری اسلامی اعلام کردند.

همچنین جمعی از مسئولان ایالت گلگیت و بلتستان با ولایتی دیدار کرده و ضمن تشکر و قدردانی از کمکهای جمهوری اسلامی ایران به سیل زدگان آن ایالت خواستار همکاری هر چه بیشتر ایران جهت حل مشکلات مردم آسیب دیده این ایالت شدند.

ایالت گلگیت و بلتستان به تازگی تبدیل به یک ایالت خود مختار شده است.

رهبر جمعیت تحریک فقه جعفری حجت السلام سید ساجد نقوی دردیدار با ولایتی از کمکهای جمهوری اسلامی ایران به منظور وحدت بین شیعه و سنی قدردانی کرد و گفت جهت وحدت میان مسلمین پاکستان شورای همبستگی مجدداً احیا شده است و جمعیت تحریک قصد دارد در انتخابات قریب الوقوع مجلس پاکستان مجدانه فعالیت نماید.

شب گذشته ولایتی و هیئت همراه ضمن حضور در میهمانی شامی که آقای رحمان ملک وزیر کشور پاکستان به افتخار ایشان برگزار کرده بود در کنفرانس خبری با حضور خبرنگاران رسانه ها شرکت کرده و به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

ولایتی در این کنفرانس خبری اظهار داشت: پیوندهای بسیاری بین دولت ایران و پاکستان وجود دارد که ظرفیتهای بزرگی را برای همکاری دو کشور در عرصه های مختلف دو جانبه ، منطقه ای و بین المللی بوجود آورده است.

وی با اظهار خوشبختی از تصویب پروژه خط لوله گاز در جلسه هیئت دولت پاکستان بیان کرد که روابط اقتصادی دو کشور باید بیش از پیش گسترش یابد.

ولایتی همچنین خواستار وحدت جوامع سنی و شیعه و تقابل با هرگونه تفرقه افکنی در این کشور شد و همدلی فی مابین اقوام و مذاهب در پاکستان را عامل مهم برقرای امنیت و ثبات در این کشور و کل منطقه دانست.

رحمان ملک وزیر کشور پاکستان نیز در پاسخ به سئوال خبرنگاران گفت: از حمایتها و رهنمودهای مقام معظم رهبری در جهت وحدت امت اسلامی تشکر می کنیم.

وی با تجلیل از نقش وحدت بخش علمای شیعه در پاکستان اضافه کرد: بدون تردید وحدت شیعه و سنی از اهمیت کلیدی برخوردار است و دولت پاکستان تمام تلاش خود را برای حفظ امنیت برادران و خواهران شیعه و سنی بعمل می آورد.

وزیر کشور پاکستان تاکید کرد پیوندهای دو ملت و دو دولت ایران و پاکستان ناگسستنی است و ما همه ظرفیتهای موجود را برای گسترش روابط دو کشور بکار خواهیم گرفت.

