بازرگانان گلستانی به دنبال بازارهای جدید هستند

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعابدی ظهر پنجشنبه در نشست مشترک بازرگانان استان با سرکنسولگری قزاقستان در گرگان افزود: مشکلاتی نظیر روادید، ثبت شرکت و عدم وجود بانک مشترک در قزاقستان باعث روآوری تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی به کشورهایی نظیر گرجستان، شمال عراق و ترکیه شده است.

عابدی تسهیل در روان‌سازی ارائه روادید، ثبت شرکت و انتقال پول را گامی مهم در توسعه روابط قلمداد کرد.

در این جلسه قره‌باش، دیگر نایب‌رییس اتاق بازرگانی گرگان به مشکل اساسی در حمل و نقل بین دو کشور اشاره کرد.

وی با بیان حادثه‌ای که برای دو نفر از رانندگان ایرانی در قزاقستان رخ داده افزود: انتظار ما از کشور دوست و همسایه ‌قزاقستان، کمک و مساعدت در حل مشکلات است.

اونالبایف، سرکنسول جمهوری قزاقستان نیز با ابراز خرسندی از نظر مساعد تجار گلستانی و ایرانی به همکاری با قزاقستان اظهار امیدواری کرد: با انتقال موضوعات جلسه به مقامات قزاق؛ بتواند گام مثبتی در رفع آن‌ها بردارد.

دامغانی رئیس اتاق گرگان با تأیید نظرات کارشناسی نواب رئیس اتاق، حضور سرکنسول در اتاق را نشانه‌ای مثبت در رفع مشکلات قلمداد کرد.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه موفق سال گذشته گلستان در آکتائو بر رفع مشکلات حمل و نقل، روادید، بانک و گمرک تأکید کرد و گفت: انتظار تسهیل در صدور روادید از حداقل انتظاراتی است که می‌تواند بازرگانان ایرانی را جهت سفر به قزاقستان ترغیب کند.

دامغانی با توجه به مشکل جابجایی پول و ارز و اشاره به تجارب سایر کشورها پیشنهاد داد یکی از بانک‌های قزاقستان در گرگان افتتاح شعبه نماید و از سوی دیگر طرف ایرانی نیز نسبت به افتتاح شعبه در قزاقستان اقدام کند.

در پایان جلسه مقرر شد اتاق گرگان موارد و مشکلات توسعه‌ی روابط اقتصادی را به صورت مکتوب به سرکنسولی قزاقستان ارائه کند.