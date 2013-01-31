  1. سیاست
۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۲۱

صالحی:

تجاوز اسرائیل به خاک سوریه را به شدت محکوم می‌کنیم/ اثبات حقانیت دولت سوریه

تجاوز اسرائیل به خاک سوریه را به شدت محکوم می‌کنیم/ اثبات حقانیت دولت سوریه

وزیرامورخارجه کشورمان تهاجم ددمنشانه رژیم صهیونیستی به حومه دمشق را به شدت محکوم کرد و این اقدام تجاوزکارانه را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر صالحی افزود: تردیدی نیست که این تجاوز آشکار در راستای سیاست غرب و صهیونیست ها برای فرار رو به جلو و سرپوش نهادن آنان در برابر توفیقات دولت و مردم سوریه در تثبیت حاکمیت و بازگرداندن ثبات و امنیت به این کشور است.

وزیرامورخارجه کشورمان گفت: این اقدام حقانیت دولت و مردم سوریه در حمایت از مقاومت و دشمنی با صهیونیست ها را اثبات و همسویی گروههای تروریستی و بر هم زننده ثبات و آرامش در این کشور را با اهداف صهیونیست ها بیش از پیش نمایان می سازد.

صالحی با اشاره به فتنه افروزی دائمی صهیونیست ها علیه ملت ها و کشورهای مسلمان بر لزوم حفظ هوشیاری کشورهای منطقه برای جلوگیری از تداوم جنایات رژیم صهیونیستی تاکید نمود.

کد مطلب 1804984

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