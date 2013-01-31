به گزارش خبرگزاری مهر صالحی افزود: تردیدی نیست که این تجاوز آشکار در راستای سیاست غرب و صهیونیست ها برای فرار رو به جلو و سرپوش نهادن آنان در برابر توفیقات دولت و مردم سوریه در تثبیت حاکمیت و بازگرداندن ثبات و امنیت به این کشور است.

وزیرامورخارجه کشورمان گفت: این اقدام حقانیت دولت و مردم سوریه در حمایت از مقاومت و دشمنی با صهیونیست ها را اثبات و همسویی گروههای تروریستی و بر هم زننده ثبات و آرامش در این کشور را با اهداف صهیونیست ها بیش از پیش نمایان می سازد.

صالحی با اشاره به فتنه افروزی دائمی صهیونیست ها علیه ملت ها و کشورهای مسلمان بر لزوم حفظ هوشیاری کشورهای منطقه برای جلوگیری از تداوم جنایات رژیم صهیونیستی تاکید نمود.