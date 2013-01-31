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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۳۲

پیام تسلیت هاشمی رفسنجانی به مناسبت درگذشت دکتر حبیبی

پیام تسلیت هاشمی رفسنجانی به مناسبت درگذشت دکتر حبیبی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی درگذشت دکتر حسن حبیبی را به خانواده، همکاران و دوستداران وی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام تسلیت آیت الله هاشمی رفسنجانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

ضایعه درگذشت شادروان دکتر حسن ابراهیم حبیبی عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس بنیاد ایرانشناسی موجب تالم و تاخر خاطر است.

مرحوم دکتر حبیبی در طول عمر مفید خود یکی از یاران فعال و باوفای نظام جمهوری اسلامی ایران در مسئولیتهای خطیر در دوره های مختلف بود و از خود آثار و کتب ارزشمندی به جای گذاشت. انسان فرهیخته ای که توان علمی و اجرایی خود را در کمیته تدوین پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وزارت دادگستری، شورای نگهبان، معاونت اولی رئیس جمهور، رئیس فرهنگستان زبان وادب فارسی، عضو تشخیص مصلحت نظام و نیز عشق به ایران اسلامی در بنیاد ایرانشناسی سپری کرد.

قطعا نام و یاد ایشان همواره به نیکی و بزرگی در خاطره ملت شریف ایران باقی خواهد ماند.

فقدان این شخصیت ارزنده را به دوستان، همکاران، وابستگان به ویژه اعضای محترم خانواده،  همسر محترمه صمیمانه تسلیت گفته و از درگاه احدیت برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه و برای بازماندگان محترم صبر و اجر مسالت می کنم.

کد مطلب 1804987

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