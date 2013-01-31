عملیات اجرایی آزمایشگاه و درمانگاه دامپزشکی خوسف و زیرکوه آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی رضایی افزود: پیش بینی اعتبار اولیه مورد نیاز برای ساخت این دو مرکز یک میلیارد و 800 میلیون ریال است.

وی گفت: ساخت این دو مرکز با هدف ارتقای سطح بهداشت عمومی و افزایش پوشش بهداشتی دام و طیور در شهرستان های زیرکوه و خوسف است.

رضایی تصریح کرد: کاهش وابستگی به مرکز استان و سایر شهرستان ها در ارایه خدمات آزمایشگاهی و تشخیصی،افزایش سطح و تنوع خدمات قابل ارایه به مراجعان و تکریم ارباب رجوع از مهمترین اهداف ساخت این دو مرکز بهداشتی و درمانی است.

وی گفت:هر یک از این دو پروژه با زیربنایی بالغ بر 150 متر مربع و طی سه سال احداث و تجهیز خواهد شد.

واکسیناسیون 87 میلیون نوبت سر طیور در خراسان جنوبی

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: طی 9 ماهه امسال بیش از 87 میلیون و 817 هزار نوبت سر طیور صنعتی و سنتی استان واکسینه شده است.

محمدعلی رضایی به 17 میلیون قطعه جوجه ریزی در واحدهای پرورشی استان از ابتدای سالجاری اشاره کرد و افزود: کلیه مرغداری های نیمچه گوشتی، مادر تخمگذار و همچنین تعدادی از مرغ های بومی استان طی نه ماهه اخیر علیه بیماریهای برونشیت، نیوکاسل، آنفلوانزا، گامبورو واکسینه شده اند.

وی با اشاره به مراقبت های مستمر فعال و غیر فعال کارشناسان دامپزشکی از مراکز پرورش گفت: طی این مدت دو هزار و 940 مورد مراقبت فعال و غیرفعال از واحدهای صنعتی، روستاها، مراکز عرضه پرندگان، زیستگاه ها و کشتارگاه های طیور انجام شده است.

رضایی تصریح کرد:در حال حاضر اپیدمی از بیماری های حاد طیور در مراکز یاد شده استان مشاهده نشده است.