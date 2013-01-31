به گزارش خبرنگار مهر، مادر شهید ادریس‌آبادی صبح پنج شنبه در دیدار اعضای کمیته‌های برگزاری جشن‌های سی و پنجمین بهار آزادی شاهرود در منزل این شهید گفت: تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری بر همه واجب است.

وی افزود: ما هرچه داریم از دلسوزی‌های حضرت امام(ره)، رهنودهای پیامبر گونه مقام معظم رهبری، خون شهدا و ایثارگری‌های جانبازان هشت سال دفاع مقدس است، پس باید قدر آنها را بدانیم.

این مادر شهید در ادامه با ذکر خاطره‌ای از شهید حجت الاسلام شهاب‌الدین ادریس‌آبادی خاطر نشان کرد: علیرغم اینکه پسرم طلبه بود و در قم ساکن بود، اما در همه مراسم‌هایی که به مناسبت تشییع پیکر پاک شهدا در شاهرود برگزار می‌شد، شرکت می‌کرد.

در ادامه برنامه اعضای کمیته‌های دهه فجر با محمدعلی مهدیان جانباز 70درصد شاهرودی دیدار کردند.

فرماندار شاهرود در این دیدار گفت: اجر تلاش‌های همسران جانباز کمتر از مجاهدت‌های خود جانبازان آنها نیست.

مهدی بندرآبادی افزود: این فرشتگان نعمتی هستند که خداوند به جانبازان و انقلاب ما هدیه کرده است.

وی در این ملاقات‌ها ضمن تبیین جایگاه جانبازان در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از دلاورمردی‌ها و رشادت‌های این عزیزان تقدیر و تشکر کرد.

معاون استاندار سمنان ادامه داد: بر خود وظیفه می دانیم که از ادامه دهندگان راه شهدا قدردانی کرده و خداوند بزرگ را شاکریم که توفیق داد تا در محضر این عزیزان حضور یابیم.

جانباز محمدعلی مهدیان نیز در خاتمه این دیدار گفت: علیرغم همه مشکلات از هیچ کس انتظاری نداشته و حتی از انقلاب هم توقعی نداریم.