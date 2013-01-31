تکواندوکاران قمی مدعی اعزام به مسابقات جهانی و آسیایی هستند

هاشم آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بعد از درخشش بسیار خوب و ارزندهای که تکواندوکاران قم در مسابقات امسال لیگ باشگاههای کشور داشتند، اکنون حضور موفق آنها در انتخابی تیمهای ملی تکواندو یکی از مهمترین اهداف و برنامههای هیئت تکواندو قم به شمار میرود.
وی با اشاره به میزبانی خانه تکواندو از برگزاری رقابتهای انتخابی تیم ملی، ابراز داشت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در فدراسیون تکواندو مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو آقایان در رده های سنی جوانان و بزرگسالان در خانه تکواندو برگزار خواهد شد.
آقایی افزود: مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو آقایان در رده سنی جوانان و بزرگسالان به منظور انتخاب ترکیب نهایی تیم های ملی کشورمان به منظور حضور در مسابقات قهرمانی جهان سال 2013 در کشور مکزیک و بازی های کشورهای اسلامی به انجام می رسد.
دبیر هیئت تکواندو قم با اشاره به زمان و مکان برگزاری این دوره از پیکارها بیان داشت: این مسابقات با حضور 150 هوگوپوش برتر از استان های مختلف کشور از روز شنبه چهاردهم بهمن ماه به مدت دو روز در خانه تکواندو برگزار خواهد شد.
وی اضافه کرد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته ازسوی مسولان فدراسیون تکواندو، هوگوپوشان اوزان فرد روز شنبه چهاردهم بهمن و تکواندو کاران اوزان زوج روز یکشنبه پانزدهم بهمن ماه برای پوشیدن پیراهن تیم ملی بر روی شیابچانگ با یکدیگر به رقابت می پردازند.
آقایی عنوان داشت: همچنین بنا بر تصمیم کادر فنی تیم ملی نفرات اول تا سوم تیم های شرکت کننده در نیم فصل اول یازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر بزرگسالان، نفرات چهارم و هفتم و نفرات اول تا سوم تیم های شرکت کننده در نیم فصل اول هجدهمین دوره رقابت های لیگ نقش جهان در این مسابقات حضور دارند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر نفرات ششم تا دوازدهم، مقام آوران اول تا چهارم مسابقات قهرمان کشوری سال جاری، مدال آوران بیست و چهارمین دوره رقابت های بین المللی جام فجر، نفرات برتر لیگ برتر نوجوانان و اعضای تیم ملی بزرگسالان و جوانان دیگر تکواندوکارانی هستند که آنها هم جواز حضور در این دوره از پیکارهای انتخابی را خواهند داشت.
دبیر هیئت تکواندو استان قم با اشاره به زمان برگزاری مسابقات جهانی و آسیایی ابراز کرد: مسابقات تکواندو بازی های کشورهای از هفدهم تا بیست و هشتم خردادماه به میزبانی کشور اندونزی و رقابت های قهرمانی جهان از بیست و پنجم تا سی ام تیر ماه سال 92 در مکزیک برگزار خواهد شد.
تکواندوکاران قمی مدعی اعزام به مسابقات جهانی و آسیایی هستند
قم - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت تکواندو استان قم گفت: تکواندوکاران قمی با حضور موفق در پیکارهای انتخابی تیم ملی مدعی اعزام به پیکارهای جهانی و آسیایی سال 2013 هستند.
هاشم آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بعد از درخشش بسیار خوب و ارزندهای که تکواندوکاران قم در مسابقات امسال لیگ باشگاههای کشور داشتند، اکنون حضور موفق آنها در انتخابی تیمهای ملی تکواندو یکی از مهمترین اهداف و برنامههای هیئت تکواندو قم به شمار میرود.
