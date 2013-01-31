به گزارش خبرنگار مهر، یک دوره یک دوره کلاس آموزشی استاژفنی در شهرستان کبودراهنگ برگزار شد.

براساس این گزارش، یک دوره آموزشی استاژفنی سبک رزمی هان مودو با حضور ورزشکاران، مربیان استانهای کردستان، کرمانشاه و همدان و حضور رضا خانیان رئیس سبک هان مودو خاورمیانه و استاد سجادی در محل سالن انقلاب شهرستان برگزارشد

در پایان به شرکت کنندگان گواهی شرکت در این دوره اهدا شد.

مسابقات دوستانه کبدی در شهرستان کبودراهنگ برگزار شد

به مناسبت دهه مبارک فجر مسابقات دوستانه کبدی برای آمادگی شرکت در مسابقات لیگ دسته یک کشور در کبودراهنگ برگزار شد.

این دوره با حضور 40 شرکت کننده از تیم های تبریز، سقز، تویسرکان و دو تیم از کبودراهنگ در سالن بویاقچی کبودراهنگ برگزار شد.

در پایان این رقابتها تیم الف کبودراهنگ، تبریز، سقز اول تا سوم شدند.

حضور بانوی همدانی در اردوی والیبال نشسته

بانوی همدانی به اردوی والیبال نشسته کشور دعوت شد.

براساس این گزارش، زهرا نجاتی عارف، بازیکن والیبال نشسته جانبازان و معلولین همدان به اردوی تیم ملی دعوت شد.

این اردو به مدت یک هفته در رده سنی بزرگسالان در تهران برگزار می شود.

پینگ پنگ بازان همدان در راه رده بندی دسته برتر

پینگ پنگ بازان همدان به مسابقات آزاد و رده بندی دسته برتر اعزام شدند.

براساس این گزارش، این رقابتها به مدت دو روز در رده سنی جوانان در شهرستان ساری برگزار می شود.

از همدان نیز مهدی نوروزی به عنوان بازیکن به مربیگری و سرپرستی علیرضا رهبر در این رقابتها حاضر می شود.

حضور دو بازیکن همدانی در تیم ملی فوتسال جوانان

اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال در رده سنی جوانان در دو گروه الف و ب در کمپ تیم های ملی برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال جوانان گروه الف از ساعت 14 روز شنبه 14بهمن تا 15 بهمن و گروه ب از ساعت 14 روز شنبه 21 بهمن تا 23 بهمن در کمپ تیم های ملی آغاز می شود.

در گروه الف از همدان حمید جعفری و سعید مرادی به این اردو دعوت شده اند.

مربی همدان مدرس دوره مربیگری درجه یک تنیس

مدرسی دوره مربیگری درجه یک تنیس کشور را مربی همدان برعهده داشت.

این دوره آموزشی به مدت 10 روز و به میزبانی استان اصفهان برگزار شد.

در این دوره آموزشی 18 مربی منتخب از سراسر کشور به مدرسی سید امیر برقعی با آخرین قوانین مربیگری درجه یک آشنا شدند.