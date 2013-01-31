نپذیرفتن امدادهای غیبی انقلاب، تکذیب آیات الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ترابری پیش از ظهر پنج شنبه در دیداری با اعضای شورای اداری این شهرستان در محل دفتر امام جمعه این شهر، تقارن ایام دهه مبارک فجر با ایام نورانی ربیع الاول را به فال نیک گرفت و گفت: باید برنامه‌های مخصوص این دهه از نشاط بیشتری برخوردار باشد.

وی اضافه کرد: امسال شاهد حضور گسترده‌تر جوانان، نوجوانان و زنان که نقش مهمی در انقلاب داشته‌اند، خواهیم بود.

امام جمعه شاهرود تاکید کرد: امسال به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده تا اقشار آسیب‌پذیر بعنوان صاحبان اصلی انقلاب، با نشاط و شادابی بیشتری در جشن‌های پیروزی انقلاب شرکت نموده و فضای خوبی برای آغاز سال نو و انتخابات سال آینده ایجاد شود.

وی ادامه داد: کشورهای زیادی در دنیا به انقلاب ما چشم دوخته‌اند و مردم ما امسال نیز در روز22 بهمن با طراوت و نشاط، اقتدارشان را به دنیا نشان خواهند داد.

ترابی ضمن تصریح بر اینکه گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر عزت و عظمت مسلمین را به جهانیان نشان خواهد داد، گفت: برپایی انقلابی که با همه استکبار جهانی درگیر است، یکی از نشانه‌های پشتیبانی الهی از این انقلاب است، پس باید آنها را ببینیم و قدرشان را بدانیم.

امام جمعه شاهرود در پایان خاطرنشان کرد: پشتیبانی معنوی این انقلاب از منظر قرآن و روایات و شواهد و امدادهای غیبی زیاد است که اگر نپذیریم، تکذیب آیات الهی است.