وحدت مساجد و بسیج برای استحکام بیشتر انقلاب ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالله حاج صادقی در همایش ائمه جماعات و فرماندهان ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) قم که در سالن همایش‌های مجتمع مریم برگزار شد، طی سخنانی شکر نعمت را از ملزومات دین دانست و اظهار داشت: هر قدر سپاسگزار نعمت های الهی باشیم خداوند از نعمت هایش بیشتر نصیب ما می کند و هرچه نسبت به آن ها کفر بورزیم از نعمت ها کاسته می شود.



وی پیروی از ولایت و رهبری را از دیگر ملزومات دین برشمرد و افزود: وجود جامعه اسلامی و ولایت رهبری از نعمت های خداوند بر مردم ایران است که ما باید علاوه بر پیروی از این دو اصل، شکرگزار این نعمت ها باشیم تا خداوند این نعمت ها را از ما نگیرد.



جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران در ادامه به وحدت مساجد و بسیج اشاره کرد و افزود: برای استحکام بیشتر انقلاب و دست یافتن سریعتر به اهداف، مسجد و بسیج که دارای راه و اهداف یکسانی هستند باید با حفظ اتحاد به جلو حرکت کنند.



وی با بیان بخشی از وظایف ائمه جماعات اظهار داشت: یکی از وظایف ائمه جماعات یاری رسانی به بسیج و هدایت و رهبری بسیجیان در مسائل اعتقادی و مذهبی است.



گفتنی است در این همایش نماهنگی از بیانات زیبای مقام معظم رهبری بر محور صبر و شکیبایی پخش شد که بسیار مورد توجه و استقبال حضار قرار گرفت.



فراخوان توجیهی رزمایش گردانهای "الی بیت المقدس" در قم



با حضور جانشین فرمانده ناحیه بسیج امام حسین(ع)، فراخوان توجیهی رزمایش گردان های الی بیت المقدس در حوزه شهید قربانی قم تشکیل شد.



در این فراخوان محمد رضا موحد ضمن تاکید بر اهمیت ماموریت گردانهای مذکور گفت: مأموریتی که شخص مقام معظم رهبری به بسیجیان محول کرده اند، گردانهای واکنش سریع میباشد.



وی با اشاره به مطالبه ولی امر مسلمین که این گردانها هرگز نباید در مأموریت خود عقب نشینی کنند خاطر نشان کرد: بسیجیان این ناحیه با آمادگی کامل و با تمام توان خواسته رهبری را لبیک خواهند گفت.



حسین صفرلو فرمانده حوزه شهید امرالله قربانی نیز در حاشیه جلسه توجیهی آموزشی ارکان گردان الی بیت المدس ضمن تشریح برنامه های گردان واکنش سریع افزود: بسیجیان حوزه دو شهید قربانی به تاسی از اوامر مقام عظمای ولایت بر آمادگی پیش از پیش در دفاع از کوی و برزن اهتمام می ورزند.



وی همچنین یاد آور شد: بسیجیان پایگاههای تابعه این حوزه ضمن فراگیری آموزش های تاکتیکی لازم در رزمایشی مقتدرانه که در روزهای آینده برگزار شد خاری بر چشم دشمنان انقلاب خواهند شد.



در این جلسه توجیهی، فراهانی از مربیان تاکتیکی سپاه علی بن ابی طالب(ع) به بیان ابعاد نظامی جنگ تحمیلی و ارائه نکاتی پیرامون واکنش سریع در مقابل تهدیدات و دفاع از کوی و برزن پرداخت.



گفتنی است رزمایش گردانهای الی بیت المقدس حوزه های مقاومت بسیج ناحیه مقاومت امام حسین(ع) در بهمن اجرا می گردد.

