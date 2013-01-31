انقلاب اسلامی ایران به همه ملتها جرات ایستادگی در برابر استکبار را داد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده ظهر پنج شنبه در جریان دیدار مدیران دستگاههای اجرایی لرستان با نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به پیشرفتهای ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پیشرفتهای فراوانی در حوزه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و ... داشته است.

وی با بیان اینکه امروز به برکت انقلاب اسلامی ایران پیشرفت های فراوانی در کشور به دست آمده است، عنوان کرد: امروز ایران اسلامی تنها کشوری است که در مورد همه امورات خود تصمیم گیری می کند.

استاندار لرستان با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران الگویی برای همه آزادی خواهان جهان است، یادآور شد: ویژگی دیگر نظام جمهوری اسلامی ایران این است که روز به روز بر پیشرفت های خود افزوده و مسیر استقلال و خودکفایی خود را می پیماید.

دهمرده با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران استکبار جهانی را به چالش کشانده است تصریح کرد: امروز انقلاب اسلامی ایران به همه ملتها جسارت و جرات داده که در برابر استکبار جهانی یعنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس ایستادگی کنند.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران مسیر نور را برای بشریت باز کرد ادامه داد: امروز دشمنان علیه این انقلاب توطئه های بسیاری انجام می دهند چرا که می دانند ایران اسلامی منافع نامشروع آنها را به خطر انداخته است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران به واقع انفجار نور بود تصریح کرد: این انقلاب موجب شد که همه جای دنیا نورانی شده و ظلمات و تاریکی از بین برود.

دهمرده با تاکید بر اینکه امروز نیز جوانان ایرانی با شجاعت و درایت خود همه چالش ها را به فرصت تبدیل می کنند افزود: این جوانان همه توطئه ها را خنثی و روز به روز به پیشرفتهای ایران اسلامی می افزایند.