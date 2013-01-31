حامد ویسکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دهه فجر سالجاری سه پروژه از جمله استخر شنای ورزشگاه کارگران خرم آباد به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اعتبار هزینه شده برای بهره برداری از پروژه استخر شنای ورزشگاه کارگران خرم آباد گفت: برای بهره برداری از این پروژه بیش از یک میلیارد و 940 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان همچنین از بهره برداری زمین چمن این ورزشگاه خبر داد و افزود: همچنین در دهه فجر سالجاری زمین چمن این ورزشگاه با اعتباری بالغ بر 300 میلیون تومان به بهره برداری می رسد.

ویس کرمی همچنین از افتتاح زمین چمن شهرستان دورود خبر داد و گفت: در دهه فجر سالجاری زمین چمن این شهرستان با اعتبار 250 میلیون تومان به بهره برداری می رسد.