برگزاری 252 عنوان برنامه به مناسبت دهه فجر در درمیان

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی اجتماعی فرماندار درمیان گفت: همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی بیش از 252 برنامه فرهنگی ورزشی در شهرها و روستاهای درمیان اجرا می شود.

علی عباسی در جمع دانش آموزان اسدیه اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه کتاب، برگزاری مسابقات فوتسال، همایش بزرگ پیاده روی، نمایشگاه آسیب شناسی، تهدیدها و فرصتها، نواخته شدن زنگ انقلاب، رژه موتوری نیروهای نظامی و انتظامی و غبار روبی مزار شهدا از مهم ترین این برنامه ها به شمار می رود.

وی گفت: هچنین در دهه مبارک فجر 118 طرح عمرانی در زمینه های کشاورزی، آموزشی، ورزشی، راه و شهرسازی در شهرستان درمیان به بهره برداری می رسد.

معاون فرماندار درمیان با بیان این که برای احداث این تعداد طرح بیش از پنج میلیارد و 769 میلیون تومان هزینه شده است، افزود با بهره برداری از این طرح ها هفت هزار و 143 خانوار در 144 روستا از مزایای آن بهره مند شده و برای 480 نفر نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم فرصت شغلی جدید ایجاد می شود.

عباسی با تاکید بر مشارکت مردم در برنامه های دهه فجر گفت: مسئولان باید بستر آن را فراهم نمایند تا مردم با حضور پر رنگ خود برنامه های دهه را اجرا کنند.

عباسی با بیان این که اقتصاد مقاومتی باید در تمام حوزه های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی نهادینه شود، اضافه کرد: عدم توجه به افکار عمومی و کم کاری در این برهه از زمان خسارات جبران ناپذیر اقتصادی و عدم مشارکت مردمی در راستای شتاب توسعه را به دنبال دارد.

نمایشگاه بهاره در درمیان برپا می شود / توزیع 86 تن برنج در درمیان

فرماندار درمیان گفت: نمایشگاه بهاره به منظور عرضه مستقیم کالا در مرکز شهرستان برپا می شود.

رجبعلی براتی در نشست ستاد تنظیم بازار درمیان اظهار کرد: نمایشگاه بهاره درمیان با حضور 50 غرفه دار از ششم لغایت دوازدهم اسفندماه سال جاری در مرکز شهرستان برگزار می شود.

وی گفت: در آذر و دیماه سال جاری 18 واحد متخلف شناسایی شدند که سه واحد به دلیل نداشتن پروانه کسب پلمپ شد.

فرماندار درمیان گفت: برای 15 واحد متخلف دیگر نیز به دلیل تخلفاتی از جمله عدم درج قیمت و گرانفروشی، پرونده های به ارزش 800 هزار تومان تشکیل و به مراجع قانونی ارسال شده است.

براتی با بیان اینکه در آذر و دی سال جاری تعداد 858 مورد بازرسی از اصناف شهرستان به عمل آمده گفت: هم اکنون در شهرستان 810 واحد صنفی دارای پروانه کسب فعالیت دارند.

فرماندار درمیان گفت:در حال حاضر دو اتحادیه صنفی در شهرستان درمیان مشغول فعالیت است که تا پایان سال جاری به چهار اتحادیه افزایش می یابد.

براتی با بیان اینکه در پاییز و زمستان امسال 255 تن برنج بین شهروندان شهرستان توزیع شد، ‌ادامه داد: 86 تن برنج نیز در آستانه سال جدید درشهرستان توزیع می شود.