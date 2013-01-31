دستاوردهای انقلاب در ویژه برنامه های صدای مرکز قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه استانی صدای مرکز قزوین دستاوردهای انقلاب اسلامی را در ویژه برنامه "فراسو" معرفی می کند.

این برنامه با هدف معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی در بخشهای کشاورزی، صنعت، فرهنگ و جامعه از شبکه استانی صدای مرکز قزوین پخش می شود.

رویکرد این برنامه تبیین ارزشهای انقلاب اسلامی، آگاهی بخشی به مردم و اطلاع رسانی در برگزاری هرچه باشکوه تر راهپیمایی یوم الله 22 بهمن و مقایسه خدمات ارائه شده به مردم در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است.

برنامه رادیویی"فراسو" دارای بخش های مختلفی همچون گزارش ویژه، مصاحبه با روستائیان، مصاحبه با مردم شهرهای مختلف استان، گفتگوی کارشناسی و گفتگو با مسئولان است.

این برنامه به تهیه کنندگی طیبه میرزا سلطانی به مدت 40 دقیقه تهیه شده و در ایام الله دهه مبارک فجر از شبکه استانی صدای مرکز قزوین پخش می شود.

روزشمار انقلاب در رادیو

روز شمار انقلاب دراستان قزوین در برنامه رادیویی"چشم های ایران" پخش می شود.

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی نمایش رادیویی"چشم های ایران" از شبکه استانی صدای مرکز قزوین پخش می شود.

دراین برنامه سعی شده داستان وقایع و رویدادهای انقلاب دراستان قزوین در قالب زندگی یک جوان تجسم سازی و تشریح شود.

این داستان زندگی دختری بنام ایران را برای مخاطب تشریح می کند که پدرش در سال 1339 بدست پسرخان روستا درجلوی چشمانش به شهادت می رسد.

"ایران" قصه ما از کودکی با ظلم و جور خان در روستای گازرخان آشنا بوده و همراه با گذشت زمان به سن جوانی می رسد، دوران پیروزی انقلاب اسلامی مقارن با دوران جوانی ایران است و اکنونی وی به عنوان پزشک در بیمارستان اصلی شهر قزوین به انقلابیون و جوانانی که در درگیری های انقلاب مضروب و مجروح شده اند کمک می کند.

همگام با این موضوع، روزشمار وقایع انقلاب اسلامی در استان قزوین از زبان ایران در داستان جاری می شود.

شروع داستان از سال 1339 و خاتمه آن همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی است.

این نمایش رادیویی در شش قسمت 40 دقیقه ای به تهیه کنندگی اکرم السادات میری، نویسندگی آرزو شهنواز و کارگردانی مهدی خدایی در ایام الله دهه فجر از شبکه استانی صدای مرکز قزوین پخش می شود.

وسوسه در رادیو قزوین

رادیو قزوین نمایش وسوسه را برای مخاطبان پخش می کند.

این نمایش داستان زندگی پیرمردی است که سرایدار یک گاراژ است و یک پسرناخلف و یک دختر دم بخت دارد.

پسر پیرمرد سرایدار در شب خواستگاری خواهرش با همدستی چند تن از دوستانش آهن آلات گاراژ را به سرقت می برند تا با پولش به کشور دبی برای کار برود اما در شب حادثه، سارقان پسر سرایدار را مضروب کرده و فرار می کنند.

فردای آن روز موضوع به محاکم انتظامی کشیده و جسد نیمه جان پسر سرایدار در باغ مالک گاراژ پیدا می شود.

مالک گاراژ شخصی از زندگی آبرومندانه سرایدارش آگاه است لذا از شکایت خود علیه سرایدار و پسرش صرفنظر می کند.

مالک گاراژ با اطلاع یافتن از خواستگاری دختر سرایدار مبلغی به او قرض می دهد تا جهیزیه دخترش را فراهم کند و به پسر سرایدار هم فرصت می دهد تا کاری آبرومندانه برای خودش دست وپا کند.

پیام این نمایش رادیویی کسب روزی حلال، پرهیز از زیاده خواهی و تقویت روحیه کار و تلاش است.

این نمایش به تهیه کنندگی، نویسندگی و کارگردانی مهدی خدایی به مدت 30 دقیقه از شبکه استانی صدای مرکز قزوین پخش می شود.

