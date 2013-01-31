کوچکترین قرآن خطی مطلای جهان در بیرجند رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی اظهار داشت: کوچکترین قرآن طلای خطی توسط هنرمند برجسته استان علیرضا بهدانی در ابعاد 5 * 14 سانتیمتر و در 604 صفحه با طلای ناب کتابت شده است.

محمد مطهری فر افزود: کتابت این قرآن 10 ماه طول کشیده است و 114 گرم طلای ناب در کتابت این قرآن به کار رفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی تصریح کرد: علیرضا بهدانی، هنرمند بیرجندی متولد 1350 تاکنون افتخار کتابت 47 قرآن را داشته و آثار قرآنی وی به مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی اهدا شده است.

وی یادآور شد: وی جوان ‌ترین کاتب قرآن کشور در سال 1372 شناخته شده است و کتابت اولین قرآن به خط شکسته نستعلیق در سال 1375، اولین قرآن به خط معلی در سال 1378 و کتابت قرآن‌هایی با خطوط مختلف اسلامی از جمله خطوط کوفی، نسخ، ثلث، محقق، ریحان، نستعلیق، شکسته و معلی از دیگر افتخارات این هنرمند است.

مطهری فر افزود: همچنین کتابت بزرگترین قرآن طلاکوب در سال گذشته و اهدای آن به مقام معظم رهبری، اهدای قرآن به ریاست جمهوری،‌ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، موزه‌های حرم مطهر امام رضا(ع)، حرم مطهر امام حسین(ع)، موزه هنرهای معاصر تهران و مالزی جزو موفقیت‌های این هنرمند کشور است.

این هنرمند در زمینه‌های مختلف هنری همچون نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، تذهیب، نقاشی خط و تصویرسازی آثار فراوان و فاخری را خلق کرده است که بیش از چهار هزار و 500 اثر نقاشی از این هنرمند توانا در بیمارستان رضوی مشهد در مقابل دیدگان عموم قرار دارد.

این هنرمند بیرجندی برگزاری 14 نمایشگاه داخلی و خارجی را نیز در کارنامه فعالیت‌های خود دارد.