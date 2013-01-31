عباس جوشقانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت ایام الله دهه فجرهمایش دانشجویی سبک زندگی با سخنرانی ایرج حسابی فرزند پروفسور محمود حسابی و کوروش محمدی رئیس اداره کل آموزش خانواده کمیته امداد کشور در قم برگزار میشود.
وی بیان داشت: در این مراسم که روز جمعه 13 بهمن برگزار میشود عبدالله جلالی رئیس اداره کل کمیته امداد قم نیز به ایراد سخن می پردازد.
مدیر امور فرهنگی اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) قم ابراز داشت: 10 نفر از برگزیدگان مقاله سبک زندگی با اعطا هدایای ارزشمندی تجلیل میشوند و منتخب اول به ارائه مقاله خود میپردازد.
وی عنوان کرد: این مراسم با حضور 350 نفر از دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد قم، از ساعت 9 الی 11 صبح روز جمعه در دانشگاه پردیس تهران واقع در جاده قدیم قم - تهران برگزار میشود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر امور فرهنگی اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم از برگزاری همایش دانشجویی سبک زندگی با حضور 350 دانشجو خبر داد.
عباس جوشقانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت ایام الله دهه فجرهمایش دانشجویی سبک زندگی با سخنرانی ایرج حسابی فرزند پروفسور محمود حسابی و کوروش محمدی رئیس اداره کل آموزش خانواده کمیته امداد کشور در قم برگزار میشود.
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