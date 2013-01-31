فعالیت کارگروه مد و لباس اسلامی ایرانی گامی در جهت ارتقای فرهنگ جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سهندی، در جلسه کارگروه مد و لباس اسلامی ایرانی افزود: با توجه به وضعیتی که در کشور حاکم است به لحاظ نوع پوشش و لباس، تشکیل و فعالیت این کارگروه بسیار ضروری است.

وی با اشاره به اینکه تشکیل این کارگروه در استان زنجان کمی دیرتر از سایر استان ها صورت گرفته است، ادامه داد: یکی از دلایلی که کارگروه مد و لباس در استان دیرتر تشکیل شده است عدم وجود طراح و تولید کننده بومی و صنعتی در سطح ملی است.

سهندی افزود: با تشکیل کارگروه مد و لباس ایرانی اسلامی در استان اولین گام برای برپایی نمایشگاه ها و معرفی تولیدات داخلی و استانی برداشته شده و امیدواریم در این زمینه از تمامی استعدادها و ظرفیت های استان استفاده شود

کتابخانه استاد حسین منزوی در زنجان افتتاح شد

رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان با اشاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی، گفت: امروز زمان کسب اطلاعات و آگاهی به روز در جامعه است.

یوسف مرادلو، در مراسم افتتاح کتابخانه استاد حسین منزوی، گفت: بزرگترین آفت انسان بی اطلاعی وبی خبری است و انسانهایی که توان فکری کمتری دارند از قدرت پردازش، تجربه وتحلیل خوبی برخوردار نیستند.

رئیس هیئت مدیره گروه شرکت های صنعتی خالص سازان روی زنجان گفت: بزرگترین آفت انسان بی اطلاعی وبی خبری است وانسانهای که توان فکری کمتری دارند از قدرت پردازش ،تجربه وتحلیل خوبی برخوردار نیستند.



مرادلو با تاکید بر اهمیت آگاهی ودانش در جامعه بشری و روابط انسانها با یکدیگر، ادامه داد: مطالعه یک کتاب در واقع دوستی با یک انسان موفق وخوب است که انسان می تواند از آن بهره مند شود.



وی با بیان اینکه کتاب وسیله ای است که اگر از آن هزاران سوال در هر زمان ومکانی داشته باشیم کتاب به آن سئوالات پاسخ درست و بی منت می دهد افزود: کتاب بدون هیچ منتی پاسخگویی سووالات ودغدغه های فکری وذهنی افراد انسانی است.



مرادلو با اشاره به راستگویی کتاب به عنوان بهترین دوست انسانها گفت: امروز زمان کسب اطلاعات وآگاهی به روز در جوامع بشری است.



وی با بیان اینکه علم ودانش کیفیت زندگی ما را تعیین می کند، افزود: انسان آگاه از طریق سخن گفتن وشنیدن سخنان افراد شخصیت معنوی ودرونی خودش را تقویت وتحکیم می بخشد.



رئیس هیئت مدیره گروه شرکت های صنعتی خالص سازان روی زنجان با بیان اینکه انسانها با مطالعه وکتابخوانی اغلب انسان های موفق ومفید در جامعه هستند، اظهارکرد: با افتتاح کتابخانه استاد حسین منزوی در این شرکت امیدواریم در راستای فرهنگسازی مطالعه وکتابخوانی در بین همکاران وخانواده های آنان موثر بوده باشیم ودر یک خانواده باسواد وبا فرهنگ شاهد رونق کسب وکار خویش باشیم.