امضای سند رفع خشونت/ هشدار قندیل به اخلالگران

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الیوم السابع گزارش داد: گروههای سیاسی مصری با طرح احمد الطیب شیخ الازهر درباره توقف خشونت و خروج از بحران سیاسی کنونی موافقت کردند.

این طرح با حضور أحمد ماهر، وائل غنیم، محمد القصاص، إسلام لطفى، وائل خلیل، عبد الرحمن یوسف ومصطفى النجار، محمد البرادعى، حمدین صباحى، عبد المنعم أبو الفتوح، عمرو موسى، السید البدوى، عمرو حمزاوى، أحمد سعید "مصری های آزاد"، محمد سعد الکتاتنى، أیمن نور ، نمایندگان کلیسا وأبو العلا ماضى، ومحمد السادات، محمد سلیم العوا، صفوت عبد الغنى، یونس مخیون، الشیخ حسان و فرید واصل به امضا رسید.

ایمن نور رئیس حزب فردای انقلاب مصرگفت: الازهر خانه بزرگ امت است که هم طیفها برای حل مشکلات خود در آن گرد می آیند و الازهر نقش محوری در اداره گفتگوهای ملی ایفا خواهد کرد.

وی افزود: حضور کلیسا و الازهر و احزاب سیاسی همگی نشانه های خوبی برای حل بحران محسوب می شود. گروههای سیاسی سند رفع خشونت امضا کرده اند.

خبر دیگر اینکه هشام قندیل نخست وزیر مصر بر برداشتن موانع در میدان التحریر نظارت کرد.

وی افزود: برگزاری تظاهرات حق همه مصری هاست و احدی نمی تواند این حق را از آنها سلب کند اما در عین حال احدی نمی تواند مصالح جامعه را زیر سئوال ببرد.

از سوی دیگر طلعت ابراهیم عبدالله دادستان مصر گفت: تا به حال 18 نفر از اعضای گروه موسوم بلاک بلوک دستگیر شده اند اما به این موضوع اکتفا نخواهد شد و حامیان آنها نیز دستگیر شدند.