۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۲۸

احمدی:

1200 ویژه برنامه فجر در گرگان تدارک دیده شده است

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار گرگان گفت: در دهه فجر امسال بیش از پنج هزار برنامه متنوع در استان برگزار خواهد شد و در این شهرستان نیز هزار و 200 برنامه تدارک دیده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی ظهر پنجشنبه در افتتاح متمرکز طرح های عمرانی، اقتصادی، تولیدی و اشتغالزایی با تبریک ایام دهه فجر اظهار کرد: با گذشت سی و چهار سال از انقلاب راه و هدف امام خمینی (ره) با همان صلابت ادامه پیدا کرده است.

وی اظهار داشت: امیدواریم اجرای برنامه ها تا نشاط و شادابی جامعه برای حضور در حماسه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه فراهم و ثابت گر این موضوع باشیم که مبارزه با استکبار جهانی همواره ادامه دارد.
 
وی ادامه داد: مبارزه با استکبار در صحنه های مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی و غیره است و ما امسال در صحنه مبارزه اقتصادی هستیم و با حضور خود در 22 بهمن ماه ثابت خواهیم کرد که همواره مبارزه کرده و همپا با هم بر جایگاه امام خمینی (ره) و زعامت مقام معظم رهبری پافشاری می کنیم.
 
احمدی در پایان بیان کرد: در نظام جمهوری اسلامی تنها یک سر باید جلوه کند و آن هم مقام معظم رهبری بوده و به همان نسبت در استان نیز یک سر جلوه گر است که آن استاندار هستند.
 
در ایام دهه فجر 1098 طرح عمرانی و اقتصادی در گلستان اجرایی می شود.
 
