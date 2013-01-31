فرانسه از اعزام نیروهای سازمان ملل به مالی حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "ژان ایو لودریان" امروز پنجشنبه در سخنانی ضمن استقبال فرانسه از طرح اعزام نیروهای سازمان ملل به مالی اعلام کرد که درصورت مطرح شدن چنین طرحی پاریس برای اجرای آن تلاش خواهد کرد.

در همین رابطه دیپلمات های حاضر در سازمان ملل اعلام کردند که شورای امنیت در نظر دارد موضوع اعزام نیرو به کشور مالی را مورد بررسی قرار دهد.

بحث اعزام نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به مالی بدنبال توافق برخی کشورها برای ارائه کمک نقدی برای ادامه جنگ در مالی مطرح می شود.

نزدیک به چهار هفته است (از 23 دی ) که فرانسه با حمله به شمال مالی جنگ در این کشور را آغاز کرده البته ارتش مالی و بخشی ازنیروهای آفریقا نیز فرانسه را در این جنگ همراهی می کنند .