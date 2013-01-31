میدان امام(ره) دماوند گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گلباران تمثال حضرت امام خمینی(ره) در میدان امام(ره) شهر دماوند ظهر پنج شنبه با حضور علیرضا قاسمی فرزاد فرماندار شهرستان، حجت الاسلام محمد علاءالدینی نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه دماوند، مرتضی همتی شهردار دماوند، اعضای شورای اسلامی شهر دماوند، مسئولان دوایر شهرداری دماوند و نیز خانواده معظم شهدا و ایثارگران و دانش آموزان دماوندی برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه دماوند در حاشیه این مراسم گفت: خداوند را شاکریم که باری دیگر 12 بهمن ماه را به یاد بازگشت امام(ره) به میهن اسلامی در سال 1357جشن می گیریم و یاد و خاطر آن مرد بزرگ و شهدای انقلاب را زنده نگاه می داریم.

میدان امام خمینی(ره) شهر دماوند یادآور خاطرات ارزشمندی است

حجت الاسلام محمد علاءالدینی ادامه داد: میدان امام خمینی(ره) شهر دماوند یادآور خاطرات ارزشمندی است که همچنان در تاریخ این شهر به یادگار مانده است، زیرا زمانی در چند متری این میدان ساواک فعالیت می کرد و اگر چه آن روز تلاش داشتند تا جایگاه شاهنشاهی را حفظ کنند، ولی امروز می بینیم در چند قدمی مرکز ساواک حوزه علمیه برادران شهر دماوند و در 150متری آن مکان میدانی به نام میدان امام خمینی(ره) شکل گرفته است.

وی گفت: مردم دماوند افتخار می کنند که برای تحقق، تثبیت و حفظ این انقلاب بیش از 600 شهید، یکهزار جانباز و یکصد نفر آزاده را تقدیم انقلاب اسلامی کرده اند تا امروز به برکت خون پاکشان این روز را جشن بگیریم.

نماینده عالی دولت در شهرستان دماوند نیز در ادامه این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و هشت سال جنگ تحمیلی و نیز امام شهیدان، گفت: امروز یکی از روزهای به یاد ماندنی و فراموش نشدنی تاریخ سراسر افتخار جمهوری اسلامی است و روزی که امام امت(ره) تمامی خوبیها و نیکیها را تجلی ساخت.

علیرضا قاسمی فرزاد افزود: امام خمینی(ره) در دوران سراسر ظلم و ستم رژیم شاهنشاهی با حرکت خود به دفاع از حقوق مردم ایران، مسلمانان و نیز دفاع از حقوق بشریت به پا خاست و از سال 42 تا سال 57 لحظه ایی از حرکت الهی خویش که الهام گرفته از نهضت حسینی بود، فروگذار نکرد تا امروز این کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی پایدار باشد.

هیچگاه تصور نمی شد ایران به عنوان یک پایگاه ضد استکباری شناخته شود

وی تصریح کرد: 2500 سال سابقه نظام ستمشاهی در این کشور و نیز ساختار نظام دو قطبی جهان، ایران را به عنوان کشوری اقماری در نظام غرب و استکباری مبدل ساخته بود و هیچ گاه تصور نمی شد که ایران روزی به عنوان یک پایگاه ضد استکباری شناخته شود.

قاسمی فرزاد ادامه داد: امام خمینی(ره) خورشیدی بود که این فجر بزرگ را آفرید و امروز بعد از گذشت 34سال از پیروزی انقلاب، ایران اسلامی نقطه امید تمامی مظلومان جهان شده است و وعده الهی که مستضعفان در زمین حاکم و مستکبران گرفتار خواهند شد، محقق می شود.

وی عنوان داشت: بزرگ ترین ثمره و دستاورد این نظام الهی استقلال است و شعار نورانی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی تنها یک شعار نیست، بلکه یک روش، راه نورانی و پر فروغی برای مستضعفان جهان است.

گفتنی است، در پایان این مراسم حاضران با سر دادن شعارهای "الله اکبر، خمینی رهبر" تمثال امام(ره) را گلباران کردند.