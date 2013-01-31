اعلام محدودیتهای ترافیکی نماز جمعه در مصلی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی با اشاره به اینکه نماز جمعه این هفته تهران در مصلی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود، افزد: بر این اساس توقف وسایل نقلیه در خیابانهای شهید قنبر زاده، شهید بهشتی، بزرگراه رسالت و خیابان پاکستان از ساعت 8 صبح تا پایان برگزاری مراسم نماز جمعه به طور کامل ممنوع است.

وی افزود: پارکینگ لجستیک در ضلع جنوب غربی مصلی برای اتوبوسهای شرکت واحد در نظر گرفته شده و خودروهای شخصی و موتورسیکلتها نیز می‌توانند از سایر پارکینگهای مصلی استفاده کنند.

رحیمی ادامه داد: عوامل راهنمایی و رانندگی در روز جمعه در محل مستقر بوده و خودروهای شخصی و موتورسواران را راهنمایی می‌کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ همچنین محدودیتهای تردد برای جشنواره ملی کوچ عشایر را اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه این مراسم قرار است ازمیدان ونک تا پل پارک وی برگزار شود، پلیس محدودیتهای خاص ترافیکی برای این مسیر در نظر گرفته است.

وی تصریح کرد: از ساعت 13 تا 18 روز جمعه 13 بهمن ماه تردد تمامی وسایل نقلیه حتی اتوبوسهای تندرو در طول خیابان ولیعصر(عج) از میدان ونک تا چهارراه پارک وی در هر دو مسیر ممنوع است از سوی دیگر تمامی ورودی‌های خیابان ولیعصر در محدوده یاد شده نیز مسدود می‌شود و تردد خودروها از تقاطع نیایش ولیعصر به سمت اسفندیار نیز ممنوع بوده و رانندگان باید از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ به مسیرهای جایگزین اشاره کرد و گفت: تمامی خودروها و اتوبوسهای تندرو که از جنوب به شمال خیابان ولیعصر قصد تردد دارند پس از ورود به میدان ونک باید به سمت خیابان ملاصدرا و پس از آن بزرگراه چمران، پل پارک وی و ولیعصر شمال ادامه مسیر دهند.

رحیمی افزود: همچنین اتوبو‌سهای تندرویی که از شمال به جنوب خیابان ولیعصر تردد می‌کنند، از پل پارک وی به سمت مدرس شرق و پس از آن آفریقای جنوب و در ادامه میدان ونک و خیابان ولیعصر به سمت جنوب تردد خواهند کرد.



وی به پارکینگهای در نظرگرفته شده برای بازدید کنندگان از این مراسم اشاره کرد و گفت: تمامی خیابانهای منتهی به خیابان ولیعصر در محدوده میدان ونک تا چهارراه پارک وی قابلیت پارک برای وسایل نقلیه بازدید کنندگان را در طول برگزاری مراسم دارند از سوی دیگر بازدید کنندگانی که از بزرگراه نیایش قصد ورود دارند نیز می‌توانند در ضلع شمالی بزرگراه نیایش در محدوده پارک ملت تا قبل از سئول توقف داشته باشند.



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: تمامی محدودیتهای اعلام شده حداقل تا ساعت 18 به مرحله اجرا گذاشته می‌شود و پس از آن این مسیر مجددا بازگشایی خواهد شد.