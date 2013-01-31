به گزارش خبرنگار مهر مراسم اختتامیه سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر که ساعاتی پیش 12 بهمن در تالار وحدت به کار خود پایان داد حاشیه های جالب توجهی داشت که از آن جمله می توان به حضر کمرنگ هنرمندان تئاتر در این مراسم ، حضور نیافتن 3 هنرمند از 5 هنرمندی که قرار بود به آنها نشان درجه یک هنری توسط رئیس جمهور اهدا شود در این مراسم، پخش تصاویری از حمید سمندریان و خسرو شکیبایی که با تشویق حضار روبرو شد و همچنین درخواست داوود رشیدی از رئیس جمهور مبنی بر تخصیص بودجه به تئاتر کشور اشاره کرد.

امیر کاوه آهنین جان، رویا جاویدنیا، اسماعیل خلج، ولی الله شیراندامی، بهروز بقایی، بیوک میرزایی ، نصرالله قادری، فرشیدی ابراهیمیان، انوشیروان ارجمند، علیرضا مهران ، فرشاد منظوفی نیا، سیامک احصایی، آناهیتا همتی از جمله هنرمندانی بودند که در این مراسم حضور داشتند.

همچنین علاوه بر ریاست جمهوری ، اسفندیار رحیم مشایی ، سید محمد حسینی وزیر ارشاد ، حمید شاه آبادی ، قادر آشنا، رحمت امینی و ... از جمله مدیران و مسئولان حاضر در این مراسم بودند.

مراسم اختتامیه با تلاوت آیاتی از قرآن مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. جمعیت کم حضور در سالن یکی از نکات قابل توجه این مراسم بود. تا جایی که بالکن اول و سوم تالار وحدت خالی از جمعیت بود و بیشتر عکاسان در آن جای گرفته بودند. مراسم نیز طبق معمول برگزاری مراسم های اختتامیه و افتتاحیه با حدود 40 دقیقه تاخیر آغاز شد.

حسن سلطانی از مجریان با سابقه تلویزیون اجرای برنامه را بر عهده داشت که در پاره ای از مواضع به دلیل اینکه اسامی را بسیار با سرعت می خواند مورد اعتراض تماشاگران قرار گرفت.

سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغازگر این برنامه بود.

وی ابتدا اشعاری را در ارتباط با هنر و زیبایی خواند و در بخشی از یادداشتی که در دست داشت و از روی آن قرائت می کرد گفت: تئاتر حسی ترین هنر روزگار است و کلمات را به روح نمایش تقدیم می کنید تا با روح مخاطب درآویزد . بازیگر نیز با عشقی آتشین همه وجودش را عرضه می کند.

حسینی گفت: هنر آنگاه که از یک حقیقت سخن می گوید تاثیری نامیرا خواهد داشت و تاثیر شگرفی بر مخاطب می گذارد. امروزه اگر غنی ترین رمان های دنیا از ادبیات این سرزمین منشاء می گیرند پس چرا نباید ادبیات نمایشی ما نیز به میراث خودی تکیه کند. خوشبختانه در آغاز دهه چهارم این جشنواره هنرآفرینان جوان این سرزمین خوش درخشیدند و همچنین از میان 130 اثر نمایشی حاضر در جشنواره 125 اثر زائیده مائده های سرزمینی ما بودند. بیت الغزل این جشنواره نیز اهدا نشان هنری به هنرمندان تئاتر است.

در ادامه برنامه داوود رشیدی هنرمند پیشکسوت تئاتر روی سن آمد و در حالی که با تشویق زیادحاضران روبرو شد متنی را قرائت کرد.

وی در بخش هایی از این یادداشت عنوان کرد: تئاتر هنر اندیشه است و هنر انسان ساز. به دلیل بالا رفتن سطح آگاهی های عمومی مخاطبین تئاتر افزایش پیدا کرده اند. بودجه تئاتر بسیار محدود است و نیاز به تقویت دارد. حمایت های مادی و معنوی از تئاتر محدود به تهران نیست و مستلزم حمایت های بیشتری از بودجه های معمول است.

وزیر ارشاد ادامه داد: از آثار نمایشی در شهرستانها شرط مهمی برای ارتقاء جایگاه تئاتر در شهرستانها است. متاسفانه بودجه هنرمندان تئاتر به نسبت هنرمندان سینما و تلویزیون بسیار ناچیز است و به هیچ وجه این دستمزدها پاسخگوی نیاز آنها نیست . از حداقل انتظارات ما اختصاص ردیف بودجه مستقل برای تئاتر کشور است. از مسئولین می خواهیم به دیدن تئاتر بروند تا از نزدیک با مشکلات هنرمندان آن آشنا شوند.

وی در پایان سخناش خطاب به رئیس جمهور گفت: امیدواریم قدم شما به تئاتر رونق بیشتری دهد و دستور مقتضی برای اجرا شدن این نامه را صادر کنید. رئیس جمهور نیز در پاسخ به تقاضای رشیدی اعلام کرد که چشم، حتما به این نامه رسیدگی خواهد شد.

در ادامه برنامه بعد از پخش تصاویری از عزت الله انتظامی، ژاله علو ، محمد علی کشاورز، جمشید مشایخی و داوود رشیدی مدیر کل دفتر مدیران ارشد و اعطاء نشان های دولتی پشت میکروفن قرار گرفت و عنوان کرد که قرار است به منظور تجلیل از تلاش های هنرمندان پیشکسوت ایرانی از این هنرمندان با حضور رئیس جمهور تقدیر شده و نشان درجه یک هنری به آنها اهدا شود اما به دلیل کسالت ژله علو ، عزت الله انتظامی و جمشید مشایخی در این مراسم حضور پیدا نکردند که اهداء نشان به این هنرمندان به فرصت دیگری موکول شد.

نکته جالب توجه این است که شب گذشته جمشید مشایخی در مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم فجر حضور پیدا کرده بود که در آن مراسم نیز بزرگداشتش برگزار شد اما محمدعلی کشاورز و داوود رشیدی در میان تشویق بسیار زیاد حاضران نشان خود را از رئیس جمهور دریافت کردند.

محمدعلی کشاورز که به دلیل درد پا نتوانست روی سن حاضر شود باعث شد تا رئیس جمهور به پائین سن رفته و او را به بالا هدایت کند که این اقدام نیز مورد تشویق قرار گرفت. کشاورز وقتی که روی سن آمد عنوان کرد از همه مردم ایران و رئیس جمهور محترم که در تمام این مدت با همه نارسایی هایی که وجود دارد برای آبادانی تلاش کرده است و همینطور از مهندس مشایی و وزیر ارشاد تشکر می کنم.

بخش دیگری از این مراسم اختصاص به تقدیر از بهروز بقایی ، محمود استاد محمد و ثریا شیرزادی از هنرمندان پشکسوت کرمانشاه داشت که متاسفانه استاد محمد به دلیل کسالت در این مراسم حاضر نشد و یکی از اعضای خانواده اش لوح تقدیر وی را دریافت کرد.

پخش تصاویری به یاد استاد حمید سمندریان و خسرو شکیبایی از دیگر بخش های این مراسم بود که با تشویق زیاد حاضران همراه شد.

در بخش پایانی مراسم تقدیر شدگان بخش بین الملل نیز اعلام شدند که به دلیل عجله داشتن رئیس جمهور در ابتدای مراسم نامشان خوانده نشده بود.

رئیس جمهور و هیات همراه نیز بعد از اهداء نشان درجه یک هنری به هنرمندان تالار وحدت را ترک کردند.