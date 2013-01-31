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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۳۴

سودانی:

امام خمینی اسلام ناب را به جهانیان معرفی کرد

امام خمینی اسلام ناب را به جهانیان معرفی کرد

اهواز - خبرگزاری مهر: نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: امام خمینی را انقلاب و برقراری حکومتی اسلامی در ایران، اسلام ناب محمدی را به جهانیان معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سودانی پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم نمادین ورود امام خمینی (ره) به کشور در فرودگاه بین المللی اهواز اظهار کرد: ما در راستای عمل کردن به راه و آئین امام خمینی (ره) در چنین روزی اینجا گرد هم آمده ایم تا آن حماسه بزرگ را زنده نگه کنیم.
 
وی تصریح کرد: امروز سالروز ورود سراسر خیر و برکت و رحمت امام راحل بعد از 16 سال تبعید، به میهن اسلامی و آغاز دهه فجر است که این 10 روز یک مقطع تاریخی و حیاتی در تاریخ انقلاب اسلامی و حتی جهان به شمار می رود.

سودانی افزود: امام خمینی (ره) آیتی از آیات بزرگ اللهی برای این سرزمین بوده است و بدون شک وی درتاریخ شخصیت بی نظیری داشت و گواهی این امر این است که وی توانست که اسلام ناب و حقیقی را به بهترین صورت ممکن به جهانیان نشان دهد.
 
نماینده مردم اهواز با تشبه کردن امام خمینی (ره) به حضرت ابراهیم (ع)بیان کرد: شخصیت امام راحل بسیار شبیه حضرت ابراهیم است و این دو بزرگوار از لحاظ صفات پسندیده نقاط مشترک زیادی با یکدیگر دارند. یکی از این صفات نیکو این است که حضرت ابراهیم(ع) به بت شکنی شهرت دارند و امام خمینی (ره) با شکستن طاغوت. .

سودانی یاد آور شد: امیدواریم که بتوانیم راه آن رهبر روحانی را که همان راه اطاعت از رهبر معظم انقلاب است را ادامه دهیم.
کد مطلب 1805019

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