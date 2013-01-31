تصویب 450 اجرای برنامه در ستاد بزرگداشت دهه فجر سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرمانداری سمنان ضمن اشاره به تصویب 450 برنامه در ستاد بزر گداشت دهه فجر این شهرستان، اظهار داشت: این برنامه ها با مشارکت مردم و دستگاه های اجرایی در ایام الله دهه فجر اجرا می شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه انقلاب ایران اسلامی پس از 34 سال نه تنها از اهداف خود منحرف نشده بلکه با قاطعیت بیشتری به این اهداف و برنامه ها تداوم بخشیده است، تصریح کرد: دهه فجر، دهه نابودی دشمنان ایران اسلامی است.

فرماندار شهرستان سمنان خاطرنشان کرد: رژیم پهلوی ماموریت داشت با دین، اخلاق و استقلال مردم مبارزه کند.

سعدالدین با اشاره به این مطلب که این ایام، دهه بیعت با ولایت و اوج ولایتمداری مردم ایران است، گفت: دهه فجر، دهه حاکمیت دین بر سرزمین ماست و خداوند در دهه فجر کفار را زمین زد و کلمه الله را برافراشت.

وی با بیان اینکه در 34 سال گذشته دشمن مدام در حال توطئه بر علیه ملت ایران بوده است گفت: دشمن به دنبال این است که دین در منطقه حاکم نباشد اما مردم ایران تا زمانی که امام زمان (عج) ظهور کند پرچم دین را در این کشور نگه خواهند داشت.

فرماندار شهرستان سمنان با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی در بیش از سه دهه عمر پربرکت خود دست آورد و موفقیت های بزرگی به همراه داشته است عنوان کرد: پیشرفت های ایران اسلامی با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست.

وی افزود: ایران در این سالها در زمینه های مختلف علمی، نرم افزاری و ... جهش عظیمی داشته است.

سعدالدین با بیان اینکه به مناسبت ایام الله دهه فجر 119 پروژه خدمات شهری، آموزشی، صنعتی، عمرانی و ... در این شهرستان َآماده افتتاح و بهره برداری شده است، اظهار داشت :این پروژه ها با یک هزار و چهار میلیارد ریال اعتبار در نقاط شهری و روستایی این شهرستان اجرا شده است.

وی در خاتمه، افتتاح مجتمع فرهنگی ورزشی ایثارگران با 70 میلیارد ریال اعتبار، افزایش ظرفیت یک پست برق با 36 میلیارد ریال و 18 کیلومتر محور سمنان-گرمسار با 140 میلیارد ریال را از مهمترین پروژه های قابل افتتاح در شهرستان گرمسار برشمرد.