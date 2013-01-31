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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۳۵

هزار هکتار از زمین های کشاورزی ایرانشهر به کشت ذرت دانه ای اختصاص یافته است

هزار هکتار از زمین های کشاورزی ایرانشهر به کشت ذرت دانه ای اختصاص یافته است

ایرانشهر - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی ایرانشهر گفت: امسال هزار هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان به کشت ذرت دانه ای اختصاص یافته است.

مجتبی پیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شرایط اقلیمی و آب و هوای مساعد ایرانشهر باعث شده تا کشاورزان در چهار فصل سال مشغول کاشت، داشت و برداشت محصولات فصلی و غیر فصلی باشند.

وی گفت: کشاورزان این شهرستان با وجود برف و سرما در دیگر نقاط کشور، کار برداشت ذرت دانه ای از زمین های کشاورزی خود را آغاز کرده اند.

وی افزود: کاشت و برداشت ذرت دانه ای در ایرانشهر به ترتیب در شهریور و بهمن ماه صورت می گیرد و  پیش بینی می شود امسال بیش از هفت هزار تن ذرت دانه ای از زمین های کشاورزی این شهرستان برداشت شود.

مدیر جهاد کشاروزی ایرانشهر بیان داشت: 200 نفر در کار کاشت، داشت و برداشت محصول ذرت دانه ای در این شهرستان مشغول به فعالیت هستند.

کد مطلب 1805023

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