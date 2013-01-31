هزار هکتار از زمین های کشاورزی ایرانشهر به کشت ذرت دانه ای اختصاص یافته است

مجتبی پیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شرایط اقلیمی و آب و هوای مساعد ایرانشهر باعث شده تا کشاورزان در چهار فصل سال مشغول کاشت، داشت و برداشت محصولات فصلی و غیر فصلی باشند.

وی گفت: کشاورزان این شهرستان با وجود برف و سرما در دیگر نقاط کشور، کار برداشت ذرت دانه ای از زمین های کشاورزی خود را آغاز کرده اند.

وی افزود: کاشت و برداشت ذرت دانه ای در ایرانشهر به ترتیب در شهریور و بهمن ماه صورت می گیرد و پیش بینی می شود امسال بیش از هفت هزار تن ذرت دانه ای از زمین های کشاورزی این شهرستان برداشت شود.

مدیر جهاد کشاروزی ایرانشهر بیان داشت: 200 نفر در کار کاشت، داشت و برداشت محصول ذرت دانه ای در این شهرستان مشغول به فعالیت هستند.