وجود فقط دو میز استاندارد فوتبال دستی در خراسان رضوی/حجاب اسارت نیست

مریم پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقتی تیم ملی فوتبال دستی ایران برای اولین بار در مسابقات جهانی این رشته در نانت فرانسه شرکت کرد همه با تعجب به ما نگاه می کردند.

عضو تیم ملی فوتبال دستی کشور افزود: تیم بانوان ایران با شرکت در این مسابقات به همه شرکت کنندگان و مردم فرانسه و خارجی های حاضر در مسابقات نشان داد حجاب زن ایرانی مانع و اسارت نیست و زنان مسلمان و با ایمان ایران هم می توانند هم پای دیگر زنان جهان در مسابقات و میادین مختلف حضور یابند.

پارسا با اشاره به برخورد زنان کشورهای دیگر با مسئله پوشیدگی بانوان ایرانی حاضر در مسابقات جهانی فوتبال دستی جهان تاکید کرد: آنها ابتدا با تعجب با ما برخورد می کردند و شاید احساسشان این بود که ما با این نوع پوششی که داریم نخواهیم توانست ویژگی ها و تبحرمان در عرصه ورزشی را نشان دهیم اما پس از انجام چند مسابقه رابطه بسیار خوبی با ما برقرارکردند.

وی افزود: تیم فوتبال دستی شامل هشت بازیکن است اما تیم ایران با چهار بازیکن به مسابقات جهانی نانت اعزام شد که ما در ابتدا کمی نگران این مسئله بودیم اما در انتهای این مسابقات وقتی دیدیم علاوه بر کسب تجربه خوب این مسابقات توانسته ایم از طریق این مسابقات فرهنگ کشورمان را صادر کنیم خیلی خوشحال بودیم.

بازیکن مشهدی تیم ملی فوتبال دستی بانوان کشور تصریح کرد: برخورد ورزشکاران بانوی دیگر کشورها با ما بسیار عالی بود و خیلی از آنها برای گرفتن عکس یادگاری با ما مراجعه می کردند و دوست داشتند از نوع پوشش ما عکس یادگاری داشته باشند.

پارسا افزود: با اینکه تیم ما برای نخستین بار در این مسابقات شرکت کرده بود و ما اصلا بعضی از میزهای مسابقات فوتبال دستی را ندیده بودیم اما به لطف خدا توانستیم در بین 20 کشور شرکت کننده مقام نهم تیمی را بدست آوریم.

وی اظهار کرد: بدشانسی که در این مسابقات آوردیم برخورد با تیم دانمارک بود و به دلیل نزدیک بودن این کشور با فرانسه و همچنین طرفداری تماشاگران زیادی که در این مسابقات جو وحشتناکی را به نفع تیم دانمارک بوجود آورده بودند فقط با یک امتیار به این تیم باختیم و عنوان پنجمی را از دست دادیم.

فقط دو میز استاندارد فوتبال دستی در خراسان رضوی وجود دارد

عضو تیم ملی فوتبال دستی کشور گفت: در حال حاضر فقط دو میز استاندارد فوتبال دستی در خراسان رضوی وجود دارد که یکی از آنها متعلق به من و با هزینه شخصی وارد شده است و دیگری نیز در مجموعه آبفای مشهد است.

پارسا نبود میز استاندارد را یکی از مشکلات پیش روی فوتبال دستی دانست و افزود: در حال حاضر میز فوتبال دستی اصلا وارد نمی شود و در داخل هم کارگاه تولید میز استاندارد نداریم.

وی اظهار کرد: قیمت هر میز استاندارد تا قبل از گران شدن قیمت ارز حدود 80 میلیون ریال بوده است اما قیمت حال حاضر آن را نمی دانم.

مسئولان به فکر وارد کردن میز فوتبال دستی باشند

عضو تیم ملی فوتبال دستی کشور افزود: در فوتبال دستی پنج نوع میز وجود دارد که این میزها از نظر دسته و آدمکهای آن با یکدیگر متفاوت هستند.

پارسا گفت: من شخصا فقط یک نوع از پنج نوع میز فوتبال دستی را در کشورمان دیده ام و الباقی انواع میزها را فقط در مسابقات جهانی از نزدیک دیدم و توانستم تجربه بازی کردن با این میزها را به تجربیاتم اضافه کنم.

وی افزود: درخواستم از مسئولان این است که به فکر وارد کردن میزهای استاندارد فوتبال دستی باشند.

عضو تیم ملی فوتبال دستی کشور با اشاره به استعداد ایرانی ها در بازی فوتبال دستی تاکید کرد: در صورتی که امکانات لازم در اختیارمان قرار گیرد هیچ چیزی از تیم های مطرح جهان کم نداریم.

استقبال بانوان مشهدی از فوتبال دستی

پارسا افزود: به رغم امکانات کم و همچنین نداشتن تبلیغات گسترده اما خوشبختانه ورزش فوتبال دستی با استقبال خوب بانوان مشهدی روبرو شده است.

وی گفت: بانوانی که از نزدیک با فوتبال دستی آشنا شده اند به انجام این ورزش علاقه بسیاری نشان داده اند و هر روز بر تعداد علاقه مندان این ورزش پرهیجان و فکری افزوده می شود.

عضو تیم ملی فوتبال دستی کشور از برگزاری کارگاه آموزشی برای بانوان شاغل در شهرداری و آموزش و پرورش مشهد خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر حدود 50 نفر از بانوان علاقه مند به صورت مرتب و منظم به انجام این رشته ورزشی مشغول هستند و هر هفته چند جلسه تمرین می کنند.

پارسا همچنین از برنامه های انجمن برای گسترش این ورزش در شهرستان های استان خبر داد و افزود: قرار است در شهر های سبزوار، نیشابور و کاشمر کلاس توجیهی فوتبال دستی برگزار کنیم تا بانوان علاقه مند این شهرستان ها به ظرفیت های این ورزش افزوده شوند.



گفتگو: رضا آرمانیان