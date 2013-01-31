دشمن درجنگ نرم ازروزنه ضعف مدیران استفاده می کند/ سیاسیون حق خطا ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی پنجشنبه در شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: اگر کوچکترین خطایی کنیم، دشمن از همان نقطه ما را سرکوب می کند.

وی اظهار داشت: سیاسیون کشور حق خطا کردن ندارند و به فرموده مقام معظم رهبری نباید در زمین دشمن بازی کنند.

پور محمدی تصریح کرد: دشمنان، جمهوری اسلامی را یکی از قدرت های تعیین کننده دنیا می دانند و براین اساس برای کشور مشکلاتی ایجاد کرده اند.

وی بیان کرد: فشار به جمهوری اسلامی به دلیل ضعف ما نیست بلکه به دلیل قدرت ماست و بر این اساس باید از جایگاه قدرت حرف بزنیم و عمل کنیم.

بی توجهی به اقتصاد و معیشت، دین مردم را به خطر می اندازد

رئیس سازمان کل بازرسی کشور گفت: اگر مسئولان در کارها تدبیر نکنند، جبهه ای برای دشمن باز کرده اند.

وی اولویت بندی در کارها را بر اساس عقل و علم ضروری عنوان کرد و گفت: اقداماتی که با مطالعه و کارشناسی همراهند، ‌آثار ماندگار دارند و موجب ایجاد شعف،‌ انرژی و نشاط در جامعه می شوند.

وی افزود: زحمت بدون مطالعه و کارشناسی نیز نه تنها نتیجه ای به همراه ندارد بلکه خسارت زاست و انگیزه ها را از بین می برد.

رئیس سازمان کل بازرسی کشور با ذکر حدیث نبوی(ص) ،‌ تأمین معاش و اقتصاد مردم را لازمه دینداری و سلامت مردم دانست و گفت: اگر به اقتصاد و تولید توجه نشود، فرهنگ و دین مردم به خطر می افتد.

وی مدیران را مسئول حفظ امنیت اقتصادی مردم دانست و افزود: باید به دنبال رفع مشکلات و کاستی ها با ارئه راه حل ها باشیم و پنهانکاری و خود را به تغافل زدن بسیار نادرست است.

پورمحمدی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر ‌افزایش تولید و سرمایه ملی اظهار داشت: باید با دلسوزی وحفظ انسجام و وحدت و با دوری از عیبجویی، برای پیشرفت انقلاب و آبادانی و توسعه کشورمان گام برداریم.

وی با بیان اینکه دشمن می خواهد جمهوری اسلامی را در مسئله اقتصادی زمین گیر کند و تا حرف حق خود را نزنیم، تصریح کرد: امروز روز گله گذاری و پرونده خوانی و نمره دهی به این و آن نیست بلکه روزی است که باید با مطالعه به دنبال رفع موانع و مشکلات باشیم.

همه مدیران پس از انقلاب توانمند بوده اند

پورمحمدی همچنین گفت: همه مدیران پس از انقلاب تاکنون توانمند بوده اند و برای توسعه کشور تلاش کرده اند.

وی با بیان اینکه برخی صحبت ها مبنی بر ضعف مدیران گذشته و مدیران دوران کنونی را قبول ندارم، افزود: اگر طی 34 سال گذشته مدیران ما ضعیف بودند، هیچگاه انقلاب به این نقطه نمی رسید.

پورمحمدی اظهار داشت: نباید به خاطر دو تا انتقاد، سابقه انقلاب را بد و ضعیف جلوه دهیم.

وی بیان داشت: در دوره هایی قوی و متوسط بوده ایم و اشتباهاتی نیز وجود داشت اما باید تلاش کنیم اشتباهات تکرار نشوند.

وی باید شکرگذار انقلاب باشیم، افزود: بهترین شکر گذاری دست برداشتن از اختلافات، رفع بدبینی ها، انجام کارها با مطالعه و کارشناسی است.