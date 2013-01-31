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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۴۹

کارکنان و اعضای کتابخانه های آبادان با آرمانهای انقلاب تجدید بیعت کردند

کارکنان و اعضای کتابخانه های آبادان با آرمانهای انقلاب تجدید بیعت کردند

آبادان - خبرگزاری مهر: کارکنان و اعضای کتابخانه های عمومی شهرستان آبادان با حضور در گلزار شهدا با آرمانهای انقلاب اسلامی و شهدا تجدید میثاق کردند.

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آبادان در گفتگو با مهر اظهار کرد: پیش از ظهر امروز پنج شنبه در اولین روز از دهه پر خیر و برکت فجر، اعضا و پرسنل این اداره با حضور در گلزار شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس این شهرستان نسبت به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کردند.

احمد رضا دشت افکن به آذین بندی محیط کتابخانه شهرستان آبادان متناسب با ایام الله دهه فجر اشاره کرد و افزود: این اداره همگام با سایر ادارات شهرستان برنامه های جامع و متنوعی ای را در این ایام برای مردم به اجرا در خواهد آورد.

دشت افکن ادامه داد: به همین مناسبت خانوادهای  شهدا و ایثارگران ایران اسلامی می توانند به عضویت رایگان در کتابخانه های این شهرستان در آیند تا از این  طریق افتخار خدمت به این افراد را داشته باشیم.
کد مطلب 1805028

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