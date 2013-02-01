محمد قنبران- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجزا و ساختار بوردهای الکتریکی، افزود: این بوردها دارای اجزای مختلف از جمله IC ها هستند.
وی ادامه داد: شرکتهای سازنده این بوردها برای IC های حساس با استفاده از یک چسب، آنها را پلمپ میکنند ضمن آنکه حالت ضد آب نیز به این ICها میدهند.
قنبران اضافه کرد: زمانی که یکی از IC های بوردهای الکتریکی معیوب و خراب میشود لازم است تا به جای تعمیر و تعویض IC معیوب، بورد الکتریکی تعویض شود.
مجری طرح با بیان اینکه تعویض بورد هزینههای زیادی را برای کاربران دارد، یادآور شد: برای حل این مشکل با اجرای پروژه تحقیقاتی محلولی را برای تعویض قطعات حساس بوردهای الکتریکی عرضه کردیم.
وی مواد تشکیل دهنده این محلول را چند نوع حلال با درصدهای متفاوت دانست و افزود: در تولید این حلال تلاش شد تا محلول حالت "فرار" داشته باشد از این رو 40 درصد محلول از الکل و تینر تشکیل شده است به این ترتیب دقایقی پس از مصرف این محلول، از روی محل مورد نظر میبپرد و نیازی به شستشو ندارد.
قنبران به بیان عملکرد این حلال پرداخت و یادآور شد: این محلول حلال چسبهای بوردهای الکترونیکی است که با اعمال آن بر روی چسب، چسب را خنثی میکند و از این طریق میتوان قطعه معیوب را تعمیر کرد.
وی با اشاره به کاربردهای این حلال، خاطر نشان کرد: از این حلال میتوان برای خنثی کردن بوردهای مادربوردهای کامپیوتر وECU خودروها (کنترل الکترونیکی در خودروها) استفاده کرد.
قنبران با بیان اینکه این حلال برای موبایل نیز به کاربرده میشود، گفت: در حال عادی نمی توان IC موبایل را تعویض کرد ولی این حلال و خنثی کردن چسب تعمیر بوردهای موبایل امکان پذیر میشود.
در گفتگو با مهر اعلام شد؛
تولید حلال تعویض ICها در موبایل و کامپیوتر/ خنثی کردن بوردهای مادربورد
محققان کشور حلالی را برای چسب بوردهای الکتریکی عرضه کردند که امکان تعویض IC ها را در مادر بوردها و موبایل فراهم میکند.
محمد قنبران- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجزا و ساختار بوردهای الکتریکی، افزود: این بوردها دارای اجزای مختلف از جمله IC ها هستند.
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